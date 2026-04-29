Evotec kündigt neue Nominierung für Aufsichtsrat an

Dr. Wolfgang Hofmann wird als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats zur Wahl auf der Hauptversammlung am 11. Juni 2026 vorgeschlagen.

Dieter Weinand wurde bereits zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats nominiert; vorgeschlagen ist außerdem, den Aufsichtsrat von sechs auf sieben Mitglieder zu erweitern.

Evotec hat nach konstruktiven Gesprächen eine Kooperationsvereinbarung mit dem Großaktionär MAK Capital abgeschlossen.

MAK Capital hat sich in der Vereinbarung zu üblichen Stimm- und Kooperationsverpflichtungen bereit erklärt.

Die Hauptversammlung wird über die Aufsichtsratsbestellungen und die vorgeschlagene Erweiterung abstimmen, um wirksame Überwachung und langfristige Wertschöpfung sicherzustellen; Evotec betont den offenen Dialog mit Aktionären.

Evotec ist ein börsennotiertes Life‑Science‑Unternehmen (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) mit über 4.500 Mitarbeitenden, das Wirkstoffforschung mit KI und proprietären Plattformen vorantreibt.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Evotec ist am 06.05.2026.

Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0365EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,30 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,0255EUR das entspricht einem Minus von -0,22 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.593,10PKT (+0,15 %).





