Aktien New York Schluss
Zinserwartungen halten Aktienkurse zurück
- Fed hält Leitzins, Aussicht auf Senkungen schwindet
- Dow Jones auf tiefstem Stand seit fast zwei Wochen
- Nasdaq steigt dank NXP und Seagate vor Quartalsbilanzen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die immer mehr schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed hat am Mittwoch die US-Börsen gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial lotete im Verlauf des Handels den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen aus. Am Ende stand für den Leitindex ein Abschlag von 0,57 Prozent auf 48.861,81 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 7.135,95 Zählern aus dem Handel.
Die US-Notenbank Fed beließ die Leitzinsspanne wie erwartet bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Bereits auf ihren beiden vorherigen Sitzungen Ende Januar und Mitte März hatte die Notenbank die Leitzinsen nicht angetastet. Der in Kürze abtretende Chef Jerome Powell betonte auf der Pressekonferenz die mit dem Iran-Krieg verbundenen inflationären Risiken. Die Lage im Nahen Osten sorge für große Unsicherheit.
Die Entscheidungssituation für die Fed sei durch die Folgewirkungen des Iran-Krieges deutlich schwieriger geworden, sagte Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust. "Zinssenkungen sind vorerst kein Thema mehr", konstatierte der Chefökonom. Die geldpolitische Diskussion in den USA werde sich vielmehr zunehmend mit der Frage von Zinserhöhungen zu befassen haben.
Besser als der Dow und der S&P 500 schlug sich die technologielastige Börse Nasdaq. Der Nasdaq 100 stieg um 0,58 Prozent auf 27.186,98 Punkte. Hier sorgten der Chip-Produzent NXP Semiconductor und der Festplattenhersteller Seagate für gute Stimmung und Kurs-Rallys. Nun rücken bereits die nach Börsenschluss anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Alphabet , Microsoft , Amazon und Meta in den Blickpunkt.
Eine Vielzahl von Unternehmen berichtete am Mittwoch über die jüngste Geschäftsentwicklung. Die Aktien von Seagate schnellten um gut elf Prozent nach oben und erreichten ein Rekordhoch. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken übertraf sowohl mit den Zahlen für das vergangene als auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen. Ähnlich sah es beim Halbleiterhersteller NXP aus, dessen Aktien mit plus 25,6 Prozent den höchsten Stand seit ihrem Rekord im Juli 2024 erreichten.
Die Aktien von Visa gewannen dank überraschend guter Quartalszahlen gut acht Prozent. Der Zahlungsdienstleister habe mehr als die übliche Umsatzüberraschung geliefert, kommentierte die US-Investmentbank Goldman Sachs.
Für die Papiere von T-Mobile US ging es um gut sechs Prozent hoch. Die US-Tochter der Deutschen Telekom gewann im ersten Quartal deutlich mehr neue Kunden hinzu als erwartet. Für das Jahr ist das Unternehmen hier nun optimistischer als bisher.
Biogen-Aktien gewannen trotz einer Senkung der Jahresprognose für das Ergebnis je Aktie sechs Prozent. Die Bank Jefferies verwies auf einen überraschend hohen Umsatz des Biotech-Konzerns im ersten Quartal.
Dagegen sackten die Aktien von Robinhood Markets um mehr als 13 Prozent ab. Der Finanzdienstleister verschreckte die Anleger mit einem 18-prozentigen Anstieg der Ausgaben zum Jahresauftakt.
GE Healthcare brachen ebenfalls um gut 13 Prozent ein. Der Medizintechnikkonzern schraubte sein Ziel für das Jahresergebnis je Aktie nach unten.
Gute Nachrichten gab es aus der Energiebranche. Papiere des Brennstoffzellenherstellers Bloom Energy sprangen um mehr als ein Viertel auf ein Rekordhoch. Das Unternehmen schraubte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach oben./bek/he
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
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Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,45 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
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Was gibt es neues bei mir?
Investieren mit Son Goku
Ich habe mal wieder nach Aktien geschaut, die von den Zoll- und Energiekrisen nicht direkt betroffen sind, aus der Region Japan, um nochmal den günstigen Yen zu nutzen und bin gelandet bei „Manga & Anime“.
Die japanische Manga-Kultur wird in die ganze Welt exportiert und prägt die Ästhetik vieler Comics bei uns. Mangas und Anime haben eine große und vor allem sehr treue Fangemeinde – und das ist sehr viel wert. Die Fans treffen sich auf Conventions, betreiben ‚Cosplay‘ – dh sie kleiden sich entsprechend ihres Idols. Das sind tolle Veranstaltungen. Wer es mal sehen mag: In der Heimat unseres Chefs – Augsburg – findet am 10 Mai auch ein Japan Fest statt. Es gibt – japanische Speisen, Einblicke in die Kultur – und jede Menge Cosplay-Gruppen.
Eine Anmerkung am Rande. Das ist die erste Analyse, die ich ausschließlich mit Seeking Alpha Daten gemacht habe, nachdem Marketscreener den Zugriff auf Fundamentaldaten eingeschränkt hat.
Ok, nun aber zur Sache.
Im Sektor aktiv und börsennotiert sind
·Sega Sammy
·Toei Animation
·Toho
·Square Enix
·Kadokawa
Wer fehlt. Natürlich das legendäre aber private Ghibli-Studio.
Sega Sammy
Sega, ein Computerspielhersteller schloss sich im Jahr 2004 mit Sammy, einem großen Hersteller von Spielautomaten, zusammen zur Sega Sammy Holding. In der Gruppe gibt es aber auch Aninme – in der Tocherfirma https://www.tms-e.co.jp/global/.
Toei Animation
Toei Animation ist bekannt geworden mit Dragon Ball Z (1989), One Piece (2000), Digimon (1999) und Sailor Moon (1993) – neben vielen anderen natürlich. Obwohl die genannten Anime schon über 20 Jahre alt sind, generieren sie noch immer einen starken Umsatz.
Source Claude
Source Claude
Toei verdient ausserdem Geld mit Merchandising; allerdings stellt Toei selbst keine Merchandising Artikel her. Toei hat mit Bandai Namco einen Vertrag zur Herstellung der Toys geschlossen.
Toho
Toho engagiert sich in der Produktion und im Vetrieb von Filmen – unter anderem auch von TMS Entertainment (siehe Sega Sammy) und Studio Ghibli. Dazu zählen auch die berühmten Doraemon Filme.
Square Enix
Square Enix produziert Videospiele und Mangas, primär für den japanischen Markt, es gibt aber auch einen Digitalvertrieb für Nordamerika und Frankreich
Kadokawa
Kadokawa produziert Manga, Romane, Film/Anime und Computerspiele.
Eine Auswahl aktuelle Romane (Source Kadokawa Website)
Kadokawa betreibt ein schönes Museum in Tokorozawa, wo man in einer großen Bibliothek Bücher lesen kann. Es gibt auch ein paar in English, aber wenige.
Business Performance
Profitability
RoE
Wir sehen zweistellige Renditen bei Toei, Sega und Toho. Square Enix und Kadokawa wirken hier ein bisschen schwach.
ROIC
Source Claude: ROIC Toei Animation
Ich habe zum einen den ROIC von Claude berechnen lassen und es parallel auch mal selbst mit den Zahlen von Seeking Alpha berechnet. Erfreulicherweise mit dem gleichen Ergebnis.
Zwei Firmen stechen deutlich heraus, Toei and Square Enix. ROIC Werte über 30 sind großartig. Das sind extrem profitable Unternehmen.
Auch hier präsentiert sich Toei am besten. Square Enix konnte die 15% für eine Weile halten, ist jetzt aber abgeflacht.
Revenue Growth
Gemäß dem Plan „Vision2030“ möchte Toei den Umsatz bis FY2031 verdoppeln und 60% der Umsätze im Ausland erzielen.
Financial Performance
Debt / Equity
Square Enix und Toei haben keine Verschulung. Das mag ich immer gern, weil es dem Unternehmen in einem potentiell schwierigen Umfeld mehr Spielraum lässt.
Sortino Ratio
Betrachtet man das Sortino-Ratio als Risko-Kennzahl, zeigen Toei und Kadokawa eine bessere zu erwartende Rendite relativ zum Down-Side Risk
Share Performance
Toei liegt auf der langen Zeitachse weit vorn. Normalerweise fehlt mir oft der Mut in ein Unternehmen einzusteigen, das schon 1000% gestiegen ist. Bei Toei würde ich da eine Ausnahme machen.
Fair Value
Ich habe einmal Claude gebeten, den Fair Value auszurechnen und mit dem Base Case von 3200 JPY gibt es noch ein Upside von 22%. Das ist selten heutzutage.
P/E
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Der Bereich der P/E Werte ist gross. Toho und Sega erscheinen günstiger. Kadokawa und Square Enixhaben sich deutlich verteuert. Toei ist auch nicht mehr ganz günstig, aber noch in einem Bereich, den ich mir vorstellen kann.
Summary
Positionsauflösung von Intel