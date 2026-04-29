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    Facebook-Konzern schraubt KI-Investitionen noch weiter hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Meta erhöht Kapitalinvestitionen für KI auf 125–145 Mrd
    • Anleger reagierten mit rund sechs Prozent Kursverlust
    • Werbeumsatz und Steuergutschrift trieben den Gewinn
    Facebook-Konzern schraubt KI-Investitionen noch weiter hoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch. Für das laufende Jahr stellt Meta nun Kapitalinvestitionen zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar in Aussicht. Die vorherige Spanne lag bei 115 bis 135 Milliarden Dollar. 2025 gab der Konzern vor allem für den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz gut 72 Milliarden Dollar aus. Anleger ließen den Kurs am Mittwoch im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um rund sechs Prozent fallen.

    Das Geld für den KI-Ausbau liefert nach wie vor das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns. Im vergangenen Quartal stieg der Gesamtumsatz um rund ein Drittel auf 56,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 61 Prozent auf knapp 26,8 Milliarden Dollar hoch. Eine Rolle dabei spielte aber auch eine in dem Vierteljahr verbuchte Steuergutschrift von gut acht Milliarden Dollar.

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    Meta-Chef Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Dafür ist er bereit, viele Milliarden auszugeben - selbst mit dem Risiko, zu viele Rechenzentren-Kapazitäten aufzubauen.

    Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,56 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es noch 3,58 Milliarden. Meta begründete das mit Internet-Sperren im Iran und den Einschränkungen für die Chat-App WhatsApp in Russland. Zum Konzern gehören auch die Foto- und Video-Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Elon Musks Twitter-Nachfolger X./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,98 % und einem Kurs von 543,9 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -6,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 759,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von -43,94 %/+86,86 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

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