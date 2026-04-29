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    Kiew

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    USA steuern Millionen zu Tschernobyl-Reparatur bei

    Für Sie zusammengefasst
    • USA zahlen 100 Millionen Dollar für Sicherheitshülle
    • Mehr als 500 Mio Euro Gesamtkosten für Reparatur
    • Russischer Angriffskrieg erhöht Risiko für Atomruine
    Kiew - USA steuern Millionen zu Tschernobyl-Reparatur bei
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Die USA wollen nach Angaben aus Kiew 100 Millionen Dollar zur Reparatur der Sicherheitshülle über dem Unglücksreaktor des vor rund 40 Jahren havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl beitragen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in sozialen Medien von einem wichtigen Schritt der Unterstützung seitens der USA und dankte dem Land.

    Mehr als 500 Millionen Euro seien nötig für die Reparatur, nachdem im vergangenen Jahr eine russische Drohne den Stahlbogen über dem Unglücksreaktor beschädigt hatte, führte Selenskyj aus. Die Ukraine arbeite mit ihren Partnern daran, das zu erreichen. Jeder Beitrag bringe dieses Ziel näher.

    Am 26. April 1986 geriet in der damaligen Sowjetrepublik Ukraine ein Test im AKW Tschernobyl außer Kontrolle, und es trat der größte anzunehmende Unfall ein. Radioaktive Wolken breiteten sich abgeschwächt bis nach Nord- und Westeuropa aus. Die Katastrophe jährte sich am vergangenen Sonntag zum 40. Mal. Der seit mehr als vier Jahren andauernde russische Angriffskrieg stellt eine neue Gefahr für die Atomruine dar./ksr/DP/he





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