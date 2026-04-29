Microsoft legt dank KI-Produkten weiter kräftig zu - Aktie gibt dennoch nach

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 355,9 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +5,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Bil..

Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +43,97 %/+90,54 % bedeutet.