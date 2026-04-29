Microsoft legt dank KI-Produkten weiter kräftig zu - Aktie gibt dennoch nach
- Microsoft profitiert von hoher KI und Cloudnachfrage
- Umsatz im dritten Quartal stieg um 18 Prozent
- Operatives Ergebnis wuchs um ein Fünftel auf 38 Mrd
REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste. Der Umsatz legte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 um 18 Prozent auf 83 Milliarden US-Dollar (rund 71 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Redmond mitteilte. Bereinigt um die Effekte des schwachen Dollar habe das Wachstum bei 15 Prozent gelegen. Beim operativen Ergebnis verzeichnete Microsoft einen Anstieg um ein Fünftel auf 38 Milliarden Dollar. Umsatz und Ergebnis fielen besser aus, als Experten erwartet hatten. Die Aktie, die ohnehin seit einiger Zeit unter Druck steht, verlor nachbörslich dennoch weiter an Boden./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 355,9 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +5,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 595,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +43,97 %/+90,54 % bedeutet.
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Du meinst Israel, ja genau hast du recht.