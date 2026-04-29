Amazon übertrifft Erwartrungen - Hohe KI-Investitionen drücken auf den Kurs
- AWS Umsatz steigt im Quartal um 28 Prozent auf 38 Mrd
- Konzernumsatz steigt um 17 Prozent auf 181,5 Mrd
- Operatives Ergebnis steigt um 30 Prozent auf 24 Mrd
SEATTLE (dpa-AFX) - Der Handels- und Technologiekonzern Amazon hat zum Jahresauftakt in seiner Cloud-Sparte AWS die höchste Wachstumsrate seit 2022 verzeichnet. Der Umsatz des Segments legte in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar (rund 32,5 Mrd Euro) zu.
Konzernweit kletterten die Erlöse um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in Seattle mitteilte. Der operative Gewinn zog um 30 Prozent auf fast 24 Milliarden Dollar an. Erlös und operatives Ergebnis fielen damit besser aus als von Experten erwartet.
Zudem übertraf auch die Umsatzprognose für das zweite Quartal die Markterwartungen. Wegen hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts mit der Cloud und Produkten rund um die Künstliche Intelligenz (KI) ging allerdings der Zufluss an Zahlungsmitteln (Cashflow) deutlich zurück.
Die Aktie, die im regulären Handel noch auf ein Rekordhoch von fast 266 Dollar geklettert war, gab nachbörslich zuletzt um rund eineinhalb Prozent nach./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 219,5 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,37 Bil..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,70USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +26,41 %/+39,74 % bedeutet.
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Quelle Trader-Zeitung 28.04.26
Typisch diese Schwätzer, erst Puts kaufen dann Unternehmensgewinne nach oben schrauben, um dann wegen enttäuschenden Zahlen den Kurs einstürzen lassen. So was nennt man Marktmanipulation. Der Markt wird immer enttäuscht, weil Investoren unrealistische Kursgewinne wollen. Seit mehreren Quartalen weis man doch wie der Markt reagiert. 30-40 % über den Schätzungen reichen doch nicht, gier frisst Hirn. Ein Cent weniger Gewinn pro Aktie und die Insolvenz wird schon vermutet. Oder Trump macht mal wieder durch Lügen von sich reden, Insiderhandel scheint ja auch ein Hobby zu sein, der Markt bricht ein und egal welche Topzahlen geliefert werden.
https://www.fool.com/investing/2026/04/25/1-reason-id-still-buy-amazon-stock-hand-over-fist/
Der wichtigste Grund, in Amazon zu investieren, ist die Fähigkeit des Unternehmens, sich weiterzuentwickeln und innovativ zu sein.
Das Unternehmen hat sowohl im E-Commerce als auch im Bereich Cloud Computing Pionierarbeit geleistet.