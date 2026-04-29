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    Amazon übertrifft Erwartrungen - Hohe KI-Investitionen drücken auf den Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • AWS Umsatz steigt im Quartal um 28 Prozent auf 38 Mrd
    • Konzernumsatz steigt um 17 Prozent auf 181,5 Mrd
    • Operatives Ergebnis steigt um 30 Prozent auf 24 Mrd
    Amazon übertrifft Erwartrungen - Hohe KI-Investitionen drücken auf den Kurs
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    SEATTLE (dpa-AFX) - Der Handels- und Technologiekonzern Amazon hat zum Jahresauftakt in seiner Cloud-Sparte AWS die höchste Wachstumsrate seit 2022 verzeichnet. Der Umsatz des Segments legte in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar (rund 32,5 Mrd Euro) zu.

    Konzernweit kletterten die Erlöse um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in Seattle mitteilte. Der operative Gewinn zog um 30 Prozent auf fast 24 Milliarden Dollar an. Erlös und operatives Ergebnis fielen damit besser aus als von Experten erwartet.

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    Zudem übertraf auch die Umsatzprognose für das zweite Quartal die Markterwartungen. Wegen hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts mit der Cloud und Produkten rund um die Künstliche Intelligenz (KI) ging allerdings der Zufluss an Zahlungsmitteln (Cashflow) deutlich zurück.

    Die Aktie, die im regulären Handel noch auf ein Rekordhoch von fast 266 Dollar geklettert war, gab nachbörslich zuletzt um rund eineinhalb Prozent nach./zb/he

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    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 219,5 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,37 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,70USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +26,41 %/+39,74 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen am 29. April, Konsens-Erwartungen (Umsatz ~177 Mrd. USD, EPS ~1,63 USD) und starken Fokus auf AWS (erwartetes Wachstum 28–38 %, Margen ~35–36 %). Diskutiert werden hohe CapEx für KI-Infrastruktur/Graviton, angehobene Analysten-Kursziele (ca. 275–325 USD), jüngliche Kursrallye und Unsicherheit über die Marktreaktion.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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    dpa-AFX
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