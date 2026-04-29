Amazon übertrifft Erwartungen - Hohe KI-Investitionen drücken auf den Kurs

Quelle Trader-Zeitung 28.04.26





AMAZON: WAS IST VON DEN ANSTEHENDEN QUARTALSZAHLEN ZU ERWARTEN?

• Unsere Amazon-Position im US-Musterdepot ist 25 % vorne.

• Amazon sollte mit den Zahlen das Momentum im AWS-Bereich untermauern.

Der hohe Capex kreiert einen Burggraben bei KI-Infrastruktur.

Jörg Meyer schreibt um 15:45 Uhr:

Amazon (i) haben wir im US-Musterdepot und sind 25 % vorne. Für uns ist der Konzern der Top-Profiteur von KI-Inferenz sowie Physical AI. Die eigenen Graviton- und Trainium-Chips sorgen für einen Kostenvorteil bei KI-Inferenz, weshalb man auch zu letzt die Partnerschaften mit Anthropic, Meta und OpenAI schärfte. Spannend waren dabei die Aussagen von OpenAI, deren Enterprise-Geschäft erst dank AWS besser wurde. Der hohe Capex bei Amazon sorgt dafür, dass das Unter nehmen bei KI-Infrastruktur zusammen mit Microsoft und Alphabet einen Burggraben baut, der nicht mehr überwun den werden kann. KI-Inferenz läuft in Zukunft auf AWS und Amazon ist der große Gewinner von der immer breiteren Nutzung von KI. Bis 2029 sollte sich das EPS auf 14 USD verdoppeln, die Aktie dürfte dann auf mindestens 400 USD gestiegen sein. Kurzfristig stehen nun die Quartalszahlen am 29. April an. Was Analysten erwarten: 1. BofA geht von 275 USD auf 298 USD und bestätigt mit „Kaufen“. BofA liegt mit den Schätzungen nun über Kon sens: EBIT von 21,4 Mrd. USD (Konsens 20,7 Mrd. USD) und Umsatz von 178,4 Mrd. USD (Konsens 177,1 Mrd. USD). Die Prognose für das AWS-Wachstum wurde von 25 % auf 28 bis 29 % erhöht. 2. KeyBanc ging von 285 USD auf 325 USD und blieb ebenfalls auf Kaufen/Übergewichten. Für das operative Ergebnis im 1. Halbjahr ist man wegen der Gaspreise und Investitionen in Amazon Leo zurückhaltend, aber die Story ist das Wachstum von AWS im 30 %-Bereich. Nach Ansicht von KeyBanc ergibt sich daraus ein solider mittelfristiger Wachstumsmotor, der von der KI-Werbung bei Rufus, Marktanteilsgewinnen im Lebensmittelbereich und Amazon Leo profitiert. Das Unternehmen rechnet für 2027 mit einem EPS von fast 10 USD (Konsens 9,44 USD). 3. Oppenheimer bestätigte mit Outperform. 2026 und 2027 dürfte das AWS-Wachstum bei 29 % und 30 % lan den. Es wird ein Potenzial für eine Beschleunigung auf 42 % und 44 % gesehen.

Fazit:

Sollte Amazon auch nach den Zahlen zurücksetzen, an der KI- und Physical AI-Story ändert sich nichts. Wir sind Amazon-Bullen