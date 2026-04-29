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    Sirma Group: 31 % Umsatzwachstum 2025 & KI-Strategie im Fokus

    Mit kräftigem Wachstum, klarer AI-First-Strategie und wachsender globaler Präsenz setzt Sirma 2025 neue Maßstäbe für skalierbare, praxisnahe KI-Lösungen in Schlüsselbranchen.

    Sirma Group: 31 % Umsatzwachstum 2025 & KI-Strategie im Fokus
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Sirma verzeichnete 2025 ein Umsatzwachstum von 31 % auf 67 Millionen Euro und steigerte seine internationale Präsenz
    • Das Unternehmen entwickelte seine KI-Plattform Sirma.AI Enterprise weiter, um skalierbare KI-Lösungen für Unternehmen bereitzustellen
    • Der Umsatz setzt sich zu 80 % aus Europa, 10 % aus Nordamerika und 8 % aus dem Vereinigten Königreich zusammen, wobei Europa Hauptmarkt bleibt
    • Sirma verfolgt eine AI-First-Strategie, die auf wiederverwendbare, produktisierte KI-Angebote abzielt, um Margenpotenzial und Umsatzvorhersehbarkeit zu erhöhen
    • Das Unternehmen konzentriert sich auf Branchen wie BFSI, Transport, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor, mit Fokus auf praxisorientierte KI-Anwendungen
    • Sirma stärkt seinen Vertrieb durch internationale Expansion und strategische Partnerschaften, um den Übergang zu einem ökosystemgetriebenen Wachstumsmodell zu fördern






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