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    Google-Mutter übertrifft Wall-Street-Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet steigerte Umsatz um 22 Prozent auf 109,9 Mrd
    • Quartalsgewinn stieg auf 62,6 Mrd von 34,5 Mrd
    • Werbeerlöse 15% auf 77,25 Mrd, Cloud wächst 63 Prozent
    Google-Mutter übertrifft Wall-Street-Erwartungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 109,9 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von gut 107 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich legte der Quartalsgewinn auf 62,6 Milliarden Dollar von 34,5 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion um fast sechs Prozent zu.

    Google - und Alphabet-Chef Sundar Pichai betonte, dass es in dem Quartal einen Rekordwert bei Suchanfragen gegeben habe. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und gibt an, dass sie dadurch mehr genutzt wird.

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    Googles Werbeerlöse - der wichtigste Geldbringer des Konzerns - stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um gut 15 Prozent auf 77,25 Milliarden Dollar. Das Cloud-Geschäft wuchs um gut 63 Prozent auf 20 Milliarden Dollar./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 366,0 auf Nasdaq (29. April 2026, 22:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 389,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +2,46 %/+9,29 % bedeutet.




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