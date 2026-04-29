🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBharti Airtel AktievorwärtsNachrichten zu Bharti Airtel
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chloé Mayenobe, Deputy CEO von Thunes, von Women in Payments EU & UK mit dem Inspiration Award ausgezeichnet

    Chloé Mayenobe, Deputy CEO von Thunes, von Women in Payments EU & UK mit dem Inspiration Award ausgezeichnet
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    LONDON, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Chloé Mayenobe, Deputy CEO von Thunes, bei den 2026 Women in Payments EU & UK Awards zur Gewinnerin in der Kategorie „Inspiration" ernannt wurde.

    Thunes-Logo

    Die prestigeträchtige Auszeichnung wurde am 28. April im Rahmen der Verleihung der „Women in Payments Awards" in London verliehen und würdigt Frauen, die etwas bewegen, mit Weitblick führen und die Zukunft des globalen Zahlungsökosystems gestalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Uber Technologies!
    Long
    69,42€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    78,91€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 12,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Inspiration Award werden Führungspersönlichkeiten ausgezeichnet, die andere durch ihre Vordenkerrolle und ihr Engagement in der Branche motivieren. In ihrer Dankesrede betonte Chloé Mayenobe, dass Infrastruktur und Interoperabilität zwar selten die ersten Worte sind, die mit Inspiration in Verbindung gebracht werden, dass sie aber in der modernen Finanzwelt den ultimativen Ausgleich darstellen.

    Chloé Mayenobe, Deputy CEO von Thunes, sagte: „Ich fühle mich geehrt, diesen Inspiration Award zu erhalten, aber die wahre Inspiration ist die Aufgabe, die ich bei Thunes leite. Wir stellen den Status quo des globalen Zahlungsverkehrs in Frage und beweisen, dass kein Markt unerreichbar ist. Indem wir fragmentierte Ökosysteme miteinander verbinden, gehen wir über den Geldtransfer hinaus und schaffen eine Welt, in der der Standort nicht länger das Potenzial eines Unternehmens und den Zugang zu Finanzdienstleistungen bestimmt. Ich bin jeder einzelnen Person dankbar, die mich auf dem Weg zu dieser Auszeichnung unterstützt hat, und vor allem unserem Team von Thunesters, das hinter unserer Mission steht und mir jeden Tag als Inspiration dient."

    Informationen zu Thunes:

    Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 140 Ländern und mehr als 90 Währungen vorzunehmen. Das Thunes-Netzwerk ist weltweit direkt mit über 12 Milliarden mobilen Geldbörsen, Stablecoin-Wallets und Bankkonten sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 220 verschiedene Zahlungsmethoden verbunden, darunter GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay HK und viele weitere. Das Direct Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus. Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 14 Standorten, darunter Atlanta, Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.thunes.com/

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2831061/Thunes_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chloe-mayenobe-deputy-ceo-von-thunes-von-women-in-payments-eu--uk-mit-dem-inspiration-award-ausgezeichnet-302757975.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chloé Mayenobe, Deputy CEO von Thunes, von Women in Payments EU & UK mit dem Inspiration Award ausgezeichnet LONDON, 29. April 2026 /PRNewswire/ - Thunes, der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Chloé Mayenobe, Deputy CEO von Thunes, bei den 2026 Women in Payments EU & UK Awards zur Gewinnerin in der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     