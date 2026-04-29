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    H2APEX 2025: Erfolgszahlen & optimistische Zukunftsaussichten

    2025 markiert für das Unternehmen ein Jahr des Umbruchs: starkes Wachstum, strategische Neuausrichtung und wichtige Meilensteine bei Projekten und Speichertechnologien.

    H2APEX 2025: Erfolgszahlen & optimistische Zukunftsaussichten
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz 2025: EUR 10,0 Mio. (oberes Ende der Prognose); Umsätze aus eigenem Anlagenbetrieb vervierfacht.
    • Auftragsbestand zum Jahresende 2025: EUR 22,6 Mio. – mehr als verdoppelt.
    • Prognose 2026: erwarteter Umsatz zwischen EUR 14 Mio. und EUR 16 Mio.; Großteil der Umsätze bereits vertraglich gesichert.
    • Strategischer Wandel zu eigener Projektentwicklung und Eigenbetrieb; Fortschritte im 100‑MW‑IPCEI‑Projekt „WAL“ durch Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners und Übernahme der HH2E Werk Lubmin; weitere Projekte (Laage‑Elektrolyse, dezentrale Anlagen) in Entwicklung.
    • Speicher‑Meilensteine: Start einer Pilotanlage zur Salzspeicherung in H1/2026 und Beginn der Serienproduktion von Druckspeichern in H2/2026; gleichzeitig Abbau von EPC‑Kapazitäten für Dritte.
    • Finanzen/Ergebnis 2025: bereinigtes EBITDA EUR -25,7 Mio., Nettojahresergebnis EUR -33,8 Mio.; Veröffentlichung des ersten freiwilligen VSME‑Nachhaltigkeitsberichts.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei H2APEX Group SCA ist am 29.04.2026.


    H2APEX Group SCA

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    ISIN:LU0472835155WKN:A0YF5P
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