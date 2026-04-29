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    ROUNDUP

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    Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet erzielt 22 Prozent Umsatzwachstum auf 110 Mrd
    • Quartalsgewinn stieg auf 62,6 Milliarden Dollar
    • Kapitalausgaben auf 180 bis 190 Mrd angehoben
    ROUNDUP - Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 22 Prozent auf rund 110 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von gut 107 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich stieg der Quartalsgewinn auf 62,6 Milliarden Dollar von 34,5 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

    Google- und Alphabet-Chef Sundar Pichai betonte, dass es in dem Quartal einen Rekordwert bei Suchanfragen gegeben habe. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten.

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    Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und gibt an, dass sie dadurch mehr genutzt wird. An der Börse sind die Zweifel an den KI-Aussichten von Alphabet längst ausgeräumt. Der Kurs der Google-Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt.

    Mit einem Börsenwert von 4,2 Billionen Dollar ist Alphabet derzeit nach Nvidia das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Die Quartalszahlen wurden positiv aufgenommen. Der Kurs der Alphabet-Aktie legte nachbörslich bis 23.30 Uhr sechs Prozent auf 368 Dollar zu.

    Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Spanne für die geplanten Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wurde von zuvor 175 bis 185 Milliarden Dollar auf nun 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben. 2027 sollen die Ausgaben weiter steigen, sagte Finanzchefin Anat Ashkenazi in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

    Googles Werbeerlöse - der wichtigste Geldbringer des Konzerns - legten im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 15,5 Prozent auf rund 77 Milliarden Dollar zu. Das Cloud-Geschäft sprang um gut 63 Prozent auf 20 Milliarden Dollar hoch./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 366,0 auf Nasdaq (29. April 2026, 22:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 389,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +2,46 %/+9,29 % bedeutet.




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