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    Greiffenberger AG: Prognose weg, Insolvenz droht – Was steckt dahinter?

    Die Greiffenberger AG steht vor dem Aus: Nach Wegfall der Fortführungsprognose sieht sich der Alleinvorstand gezwungen, umgehend Insolvenz zu beantragen.

    Greiffenberger AG: Prognose weg, Insolvenz droht – Was steckt dahinter?
    • Greiffenberger AG meldet den Wegfall der positiven Fortführungsprognose und die bevorstehende Beantragung eines Insolvenzverfahrens.
    • Datum der Mitteilung: 29. April 2026.
    • Der Alleinvorstand kommt zu dem Ergebnis, dass für die Gesellschaft keine positive Fortführungsprognose mehr besteht.
    • Aufgrund von Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit wird unverzüglich Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.
    • Der Vorstand erwartet im Insolvenzverfahren keine wesentlichen Verwertungserlöse für die Greiffenberger AG.
    • Mitteilende Person / Ansprechpartner: Alleinvorstand Gernot Egretzberger (Kontaktangaben in der Mitteilung).


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