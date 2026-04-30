Greiffenberger AG: Prognose weg, Insolvenz droht – Was steckt dahinter?
Die Greiffenberger AG steht vor dem Aus: Nach Wegfall der Fortführungsprognose sieht sich der Alleinvorstand gezwungen, umgehend Insolvenz zu beantragen.
- Greiffenberger AG meldet den Wegfall der positiven Fortführungsprognose und die bevorstehende Beantragung eines Insolvenzverfahrens.
- Datum der Mitteilung: 29. April 2026.
- Der Alleinvorstand kommt zu dem Ergebnis, dass für die Gesellschaft keine positive Fortführungsprognose mehr besteht.
- Aufgrund von Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit wird unverzüglich Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.
- Der Vorstand erwartet im Insolvenzverfahren keine wesentlichen Verwertungserlöse für die Greiffenberger AG.
- Mitteilende Person / Ansprechpartner: Alleinvorstand Gernot Egretzberger (Kontaktangaben in der Mitteilung).
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