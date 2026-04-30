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    Der CEO von Redwood AI spricht in der TV-Serie „Conversations That Matter“ über die Rolle seiner KI-Technologie im Rahmen des von Aidos geleiteten „Track and Trace“-Pilotprogramms der Regierung von British Columbia, wie in der „Vancouver Sun“ berichtet wu

    Der CEO von Redwood AI spricht in der TV-Serie „Conversations That Matter“ über die Rolle seiner KI-Technologie im Rahmen des von Aidos geleiteten „Track and Trace“-Pilotprogramms der Regierung von British Columbia, wie in der „Vancouver Sun“ berichtet wu
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada – 29. April 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer Louis Dron kürzlich in der Sendung „Conversations That Matter“ zu Gast war, um über das vor Kurzem angekündigte[i] „Track and Trace“-Pilotprogramm in British Columbia und die Rolle von Redwood als exklusiver KI-Partner innerhalb der von Aidos Innovations („Aidos“) geleiteten Plattform zu sprechen.

     

    „Track and Trace“ ist eine integrierte sektorübergreifende Plattform, die von Aidos entwickelt wurde, um die Reaktion auf die Drogenkrise zu stärken, indem fortschrittliche Chemie, künstliche Intelligenz und operative Intelligenz zu einem einheitlichen System kombiniert werden. Die Initiative geht auf das IMAPP-Programm („Innovations in Mental Health, Addiction, Pain & Prevention“) des Vancouver General Hospital zurück, wo Ärzte vor Ort die Notwendigkeit einer besseren, frühzeitigen Einsicht in ein zunehmend komplexeres und sich schnell entwickelndes Drogenangebot erkannten.

     

    Durch Aidos bringt das „Track and Trace“-Pilotprogramm Partner aus den Bereichen öffentliche Gesundheit, klinische Versorgung und öffentliche Sicherheit zusammen, darunter die Royal Canadian Mounted Police (RCMP), das Victoria Police Department (VICPD) und die Canada Border Services Agency (CBSA) sowie die BC-Ministerien für öffentliche Sicherheit und Gesundheit sowie die Generalstaatsanwaltschaft. Ziel des Programms ist es, eine skalierbare Plattform zu entwickeln, die das Situationsbewusstsein verbessert, koordinierte Maßnahmen unterstützt und ein frühzeitiges Eingreifen ermöglicht, um Schaden zu verhindern und Leben zu retten.

     

    Der Auftritt von Herrn Dron bot Gelegenheit, zu erörtern, wie die KI-gestützten Analysefunktionen von Redwood in die „Track and Trace“-Plattform integriert sind, um komplexe Labor- und Felddaten in umsetzbare Erkenntnisse für Endnutzer zu verwandeln. Er erklärte, dass sich das Angebot an illegalen Drogen rasch ändern kann und dass eine schnellere und klarere Gewinnung von Erkenntnissen eine proaktivere, behördenübergreifende Entscheidungsfindung unterstützen kann.

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