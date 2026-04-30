Kurschancen mit Wind, Wasserstoff und Weitsicht: Wohin steuern Nordex, Nel ASA und RE Royalties? Die Energiewende an der BÃ¶rse bei einzelnen ausgewÃ¤hlten Aktien zu verfolgen, ist hÃ¶chst spannend. Vor allem weil dabei Euphorie und Skepsis so hauteng beieinanderliegen. WÃ¤hrend der etablierte Turbinenbauer Nordex mit Rekordzahlen glÃ¤nzen konnte …



