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    Kurschancen mit Wind, Wasserstoff und Weitsicht: Wohin steuern Nordex, Nel ASA und RE Royalties?

    Die Energiewende an der BÃ¶rse bei einzelnen ausgewÃ¤hlten Aktien zu verfolgen, ist hÃ¶chst spannend. Vor allem weil dabei Euphorie und Skepsis so hauteng beieinanderliegen. WÃ¤hrend der etablierte Turbinenbauer Nordex mit Rekordzahlen glÃ¤nzen konnte …

    Kurschancen mit Wind, Wasserstoff und Weitsicht: Wohin steuern Nordex, Nel ASA und RE Royalties?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Energiewende an der BÃ¶rse bei einzelnen ausgewÃ¤hlten Aktien zu verfolgen, ist hÃ¶chst spannend. Vor allem weil dabei Euphorie und Skepsis so hauteng beieinanderliegen. WÃ¤hrend der etablierte Turbinenbauer Nordex mit Rekordzahlen glÃ¤nzen konnte und damit wohl die Analysten zu Kursziel-ErhÃ¶hungen treibt, mÃ¼ssen Anleger bei dem Wasserstoff-Pionier, wie z. B. Nel ASA weiterhin starke Nerven beweisen und auf das Ende einer langen Durststrecke hoffen. Zuletzt keimte Hoffnung auf, dass der charttechnische Ausbruch gelingt, doch es ist anscheinend noch ein harter Kampf zwischen den Bullen und den BÃ¤ren, der noch immer tobt. Abseits der groÃŸen Schlagzeilen tut sich bei RE Royalties etwas Spannendes. Mit einer wegweisenden strategischen ÃœberprÃ¼fung und der SchlieÃŸung einer charttechnischen KurslÃ¼cke zeigt das Unternehmen, dass es aus dem Schatten der GroÃŸen versucht hervorzutreten. In diesem Bericht analysieren wir, unter welchen Voraussetzungen bei Nel der Ausbruch gelingt, wie die Reise bei Nordex weitergehen kÃ¶nnte und warum die Zeichen bei RE Royalties auf Aufbruch stehen, wie sich dabei das Solaris-Investment auswirkt und wo die nÃ¤chsten HÃ¼rden auf dem Weg nach oben liegen. Begleiten Sie uns in eine Welt, in der nachhaltige Finanzierungsmodelle auf Windkraft und die Hoffnung auf das Comeback des Wasserstoffs treffen.

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