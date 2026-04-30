Volltreffer bei Almonty-Aktie: Kauftipp bringt 40 % Gewinn in 3 Wochen. Rally dürfte sich fortsetzen – Kursziel: 30 EUR Die Aktie von Almonty Industries hat nach dem Abverkauf im März schnell wieder Tritt gefasst und sich deutlich erholt. Unsere Einstiegsempfehlung Anfang April erwies sich als Volltreffer. Neueinsteiger mit Mut, die in die Kursschwäche hinein …



