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    Volltreffer bei Almonty-Aktie: Kauftipp bringt 40 % Gewinn in 3 Wochen. Rally dürfte sich fortsetzen – Kursziel: 30 EUR

    Die Aktie von Almonty Industries hat nach dem Abverkauf im März schnell wieder Tritt gefasst und sich deutlich erholt. Unsere Einstiegsempfehlung Anfang April erwies sich als Volltreffer. Neueinsteiger mit Mut, die in die Kursschwäche hinein …

    Volltreffer bei Almonty-Aktie: Kauftipp bringt 40 % Gewinn in 3 Wochen. Rally dürfte sich fortsetzen – Kursziel: 30 EUR
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Aktie von Almonty Industries hat nach dem Abverkauf im März schnell wieder Tritt gefasst und sich deutlich erholt. Unsere Einstiegsempfehlung Anfang April erwies sich als Volltreffer. Neueinsteiger mit Mut, die in die Kursschwäche hinein kauften, wurden mit hohen Gewinnen belohnt. Die Investmentstory des Wolfram-Spezialisten bleibt spannend und dürfte in den kommenden Monaten noch richtig Fahrt aufnehmen. Anleger sollten unbedingt an Bord bleiben.

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    Volltreffer bei Almonty-Aktie: Kauftipp bringt 40 % Gewinn in 3 Wochen. Rally dürfte sich fortsetzen – Kursziel: 30 EUR Die Aktie von Almonty Industries hat nach dem Abverkauf im März schnell wieder Tritt gefasst und sich deutlich erholt. Unsere Einstiegsempfehlung Anfang April erwies sich als Volltreffer. Neueinsteiger mit Mut, die in die Kursschwäche hinein …
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