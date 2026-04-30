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    Kaufempfehlungen für Rheinmetall und Antimony Resources! Was ist bei Bayer los

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Geht es bei der Aktie von Rheinmetall wieder in Richtung 2.000 EUR? Vielleicht sogar darüber hinaus? Davon sind Analysten überzeugt. Negative Szenarien seien im Kurs eingepreist. …

    Kaufempfehlungen für Rheinmetall und Antimony Resources! Was ist bei Bayer los
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Geht es bei der Aktie von Rheinmetall wieder in Richtung 2.000 EUR? Vielleicht sogar darüber hinaus? Davon sind Analysten überzeugt. Negative Szenarien seien im Kurs eingepreist. Der jüngste Auftrag zeigt, dass es beim größten deutschen Rüstungskonzern operativ läuft. Starke News auch bei Antimony Resources. Bohrergebnisse überzeugen erneut. Damit wird das Kursziel der Analysten immer plausibler. Sie trauen der Aktie über 150 % zu. Schwer hatte es in den vergangenen Wochen die Aktie von Bayer. Der Glyphosat-Stress ist zurück. Das Thema wurde monatelang ausgeblendet und die Aktie kannte nur die Richtung nach oben. Ab Mitte Februar dann der heftige Abverkauf. Was sagen Analysten?

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