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    CleanTech-Aktie startet durch! Energiekrise treibt dynaCERT an!

    Startet diese CleanTech-Aktie jetzt richtig durch? Im April ist die dynaCERT jedenfalls angesprungen. Dies könnte erst der Anfang einer Neubewertung sein. Geht es nach Analysten, ist eine Vervielfachung möglich. Denn das Unternehmen profitiert …

    CleanTech-Aktie startet durch! Energiekrise treibt dynaCERT an!
    Foto: esg-aktien.de
    Startet diese CleanTech-Aktie jetzt richtig durch? Im April ist die dynaCERT jedenfalls angesprungen. Dies könnte erst der Anfang einer Neubewertung sein. Geht es nach Analysten, ist eine Vervielfachung möglich. Denn das Unternehmen profitiert spürbar vom neuen deutschen Management und jetzt auch von der Energiekrise. Vorhandene Dieselmotoren mit geringem Aufwand umweltfreundlicher und effizienter machen – das ist der Ansatz von dynaCERT. Damit profitiert man eindeutig vom aktuellen Marktumfeld. Sehr interessante Erfolge feiert das Unternehmen derzeit in Asien – wo die Energiekrise besonders zu spüren ist. Spannend dürfte die Präsentation des Managements auf der kommenden Investorenkonferenz werden.

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