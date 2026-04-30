CleanTech-Aktie startet durch! Energiekrise treibt dynaCERT an! Startet diese CleanTech-Aktie jetzt richtig durch? Im April ist die dynaCERT jedenfalls angesprungen. Dies könnte erst der Anfang einer Neubewertung sein. Geht es nach Analysten, ist eine Vervielfachung möglich. Denn das Unternehmen profitiert …



