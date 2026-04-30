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    Volkswagen zieht Bilanz fürs erste Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • VW zieht Bilanz für das erste Quartal vormittags
    • Konzern verstärkt Sparprogramm und plant Strategie 2030
    • Auslieferungen Jan bis März 2,05 Millionen Fahrzeuge
    Volkswagen zieht Bilanz fürs erste Quartal
    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern zieht am Donnerstag Bilanz für das erste Quartal. Finanzvorstand Arno Antlitz präsentiert das Zahlenwerk am Vormittag (9.00 Uhr) bei einer virtuellen Analysten- und Pressekonferenz. Bei den Verkäufen hatte VW bereits Mitte April einen erneuten Rückgang gemeldet. Nun werden auch Umsatz und Gewinn genannt.

    Der Konzern hat bereits angekündigt, seine Sparbemühungen zu verstärken. Am Dienstag hatte der Vorstand das eigene Management informiert: Im derzeitigen Umfeld reichten die bislang geplanten Kostensenkungen nicht aus, hieß es. Der Konzern müsse sein Geschäftsmodell grundlegend verändern. Dem Umfeld will VW mit neuer Strategie 2030 begegnen und sich neu aufstellen.

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    "Die Volkswagen Group hat eine starke Substanz", wurde Konzernchef Oliver Blume zitiert. "Allerdings verdienen wir heute nicht genügend Geld mit unseren Fahrzeugen, um unsere Zukunft nachhaltig zu finanzieren." Zuvor hatte der Aufsichtsrat über einen Bericht des Vorstands zum Sanierungsprogramm und zum Stand der Sparbemühungen beraten.

    USA und China drücken auf Verkaufszahlen

    Der VW-Konzern leidet weiter unter schwachen Verkaufszahlen vor allem in China und den USA. Weltweit drückte das die Zahl der Auslieferungen im Konzern in den Monaten Januar bis März auf nur noch 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken, 4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Vor allem in China und Nordamerika gingen die Auslieferungen zurück. Zuwächse in Europa konnten das nicht ausgleichen./fjo/men/DP/jha

    Volkswagen (VW) Vz

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    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 86,03 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,74 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +12,75 %/+52,27 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Kursreaktion auf den morgigen Quartalsbericht, überwiegend negative Stimmung und zahlreiche Sell-Einschätzungen; Debatten zur Bewertung (günstig vs. Abwärtsrisiko), fundamentale Risiken durch Managemententscheidungen, Substanzverkäufe/Porsche-Transaktionen, hohe Kostenstruktur und Konkurrenzdruck (Tesla, China, Toyota/Hyundai, BYD-Gerüchte) sowie Hoffnung durch neue E‑Modelle und Marktanteilsgewinne.

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