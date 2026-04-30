BASF-Vorstand stellt sich kritischen Fragen der Aktionäre

Vor Beginn der Hauptversammlung um 10 Uhr wird BASF auch berichten, wie sich der Umsatz und der Gewinn des Unternehmens zum Start ins Jahr entwickelt hat. Die Quartalszahlen sollen bereits um 7 Uhr veröffentlicht werden. 2025 erzielte der Dax-Konzern einen Umsatz von knapp 59,7 Milliarden und unter dem Strich einen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro./glb/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 53,67 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,04 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,90 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -25,47 %/+17,38 % bedeutet.