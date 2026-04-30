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    BASF-Vorstand stellt sich kritischen Fragen der Aktionäre

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktionäre stellen dem Vorstand kritische Fragen
    • BASF kämpft mit Kostendruck und geringer Auslastung
    • Verkauf von Wohnungen und Engagement in China
    BASF-Vorstand stellt sich kritischen Fragen der Aktionäre
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    LUDWIGSHAFEN/MANNHEIM (dpa-AFX) - Die BASF -Aktionäre dürften den Vorstand des weltgrößten Chemiekonzern am Donnerstag bei der Hauptversammlung des Dax -Konzerns mit kritischen Fragen löchern. BASF kämpft mit Kostendruck sowie einer zu geringen Auslastung und Produktivität gerade in Deutschland. Milliarden sollen eingespart und Stellen abgebaut werden. Vorstandschef Markus Kamieth bezeichnet 2026 als Übergangsjahr für das Unternehmen.

    Fragen der Anteilseigner werden aber nicht nur zum Stellenabbau- und Sparprogramm erwartet. Auch der geplante Verkauf von Tausenden Wohnungen im Besitz des Unternehmens sowie das milliardenschwere Engagement von BASF in China dürften im Fokus stehen.

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    Vor Beginn der Hauptversammlung um 10 Uhr wird BASF auch berichten, wie sich der Umsatz und der Gewinn des Unternehmens zum Start ins Jahr entwickelt hat. Die Quartalszahlen sollen bereits um 7 Uhr veröffentlicht werden. 2025 erzielte der Dax-Konzern einen Umsatz von knapp 59,7 Milliarden und unter dem Strich einen Gewinn von 1,6 Milliarden Euro./glb/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 53,67 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,90 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -25,47 %/+17,38 % bedeutet.




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