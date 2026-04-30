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    Keine signifikante Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitsmarktlage im April laut BA weiter schlecht
    • Drei Millionen Arbeitslose laut Nahles im März
    • IAB sieht mittelfristig keine Besserung der Lage
    Keine signifikante Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit legt an diesem Donnerstag ihre Statistik für den Monat April vor. Die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt ist angesichts der wirtschaftlichen Probleme denkbar schlecht. Experten rechnen damit, dass die bereits im Vormonat verhaltene Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt weiterhin nur schwach ausfällt.

    Im März hatte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles, die Zahl von 3,021 Millionen Arbeitslosen in Deutschland verkündet. Sie lag damit im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 stabil über der Drei-Millionen-Marke.

    Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hatte auch mittelfristig keine Besserung in Aussicht gestellt. Der Iran-Krieg und seine Folgen wie hohe Ölpreise wurden von Arbeitsagenturen als Grund für die Probleme angegeben. Die meisten der 146 Arbeitsagenturen gehen in den nächsten drei Monaten von steigender Arbeitslosigkeit aus./dm/DP/jha





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