Bauruine Schwabenlandtower - Prozess gegen Ex-Investoren
- Vater und Sohn angeklagt wegen Insolvenz
- Anleihe bis 35 Mio Euro mit Anlegerverlusten
- Unvollendeter Schwabenlandtower ragt 107 Meter hoch
STUTTGART (dpa-AFX) - Fast zehn Jahre nach der Insolvenz des noch immer nicht fertiggestellten Schwabenlandtowers in Fellbach bei Stuttgart müssen sich ab Donnerstag zwei ehemalige Geschäftsführer und Investoren vor Gericht verantworten.
Den beiden Angeklagten, Vater und Sohn, heute 79 und 46 Jahre alt, wird Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation bei Baden-Württembergs höchstem unvollendeten Wohngebäude zur Last gelegt. Die Angeklagten sollen es trotz Zahlungsunfähigkeit ab Mai 2016 über fünf Monate unterlassen haben, einen Insolvenzantrag zu stellen, wie das Landgericht mitteilte.
Anklage: Kurs von Anleihe manipuliert
Zur Finanzierung des Gesamtprojekts des 107 Meter hohen Wohnturms und Hotels wurde einst eine Anleihe im Gesamtwert von bis zu 35 Millionen Euro im Jahr 2014 aufgelegt. Sie war mit 6,5 Prozent jährlich verzinst. Das Duo soll nach Darstellung der Anklage den Anlegern falsche Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse und über den Stand bei dem Bau des Hochhauses gemacht haben, um den Börsenpreis der Anleihe künstlich zu stabilisieren. Die Anleihekäufer mussten finanzielle Einbußen hinnehmen.
Bis zur Anklageerhebung im September 2023 zogen sich die Ermittlungen über Jahre hinweg hin. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft verwies auf die Komplexität des Falls. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zunächst bis Mitte Juli Verhandlungstermine angesetzt.
Unfertiger Wohnturm ragt 107 Meter in die Höhe
Die Bauruine am Rande von Fellbach bei Stuttgart ist eine sichtbare Landmarke. Der Schwabenlandtower weist eine unrühmliche, jahrelange Geschichte aus Pleiten und Versprechungen auf. 2014 erfolgte der Baustart des damals noch Gewa-Tower genannten Hochhauses mit 66 hochwertigen Wohnungen, Geschäftsräumen und einem Hotel. Nach der Pleite der jetzt angeklagten ersten Bauherren startete die jahrelange Hängepartie.
Der neue Eigentümer verordnete dem Bau ein neues Konzept. Nach Jahren des Stillstands begann ein neuer Projektentwickler dann zwischenzeitlich damit, die geplanten Luxusappartements in kleinere, preiswertere Mietwohnungen umzuwandeln. Doch seit Jahren ruht nun wieder die Baustelle.
Zuletzt gehörte der Rohbau der schwankenden Adler Group . Der Immobilienkonzern reicht ihn nun weiter. Eine Sprecherin sagte, es sei ein Vertrag über den geplanten Verkauf des Projekts Schwabenlandtower geschlossen worden. "Der Eigentumswechsel hat noch nicht stattgefunden und ist noch von verschiedenen Bedingungen abhängig."/ols/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ADLER Group Aktie
Die ADLER Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 0,169 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ADLER Group Aktie um +1,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %.
Die Marktkapitalisierung von ADLER Group bezifferte sich zuletzt auf 25,59 Mio..
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Hier ist eine pragmatische Einordnung zur „fairen Bewertung“ der Adler Group – n
1) Ausgangslage: extrem distressed / Restrukturierung dominiert alles
Adler ist seit Jahren ein Restrukturierungs-Case. Die 2024 abgeschlossene Rekapitalisierung hat die Bilanz zwar deutlich stabilisiert (Eigenkapital von ~€42 Mio auf ~€1,565 Mrd hoch, LTV runter auf ~73%). https://www.adler-group.com/en/investor-relations/translate-to-english-news-publications/news/detail-news?cHash=ff67b36e91f5570e13f2edbbd22e587d&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1524&utm_source=chatgpt.com
Aber: Das Modell ist jetzt „Run-off + Entschuldung“: Kern ist ein Berliner Mietportfolio, Projektentwicklungen werden verkauft, um Schulden zu reduzieren. https://www.adler-group.com/fileadmin/web/docs/IR/Publikationen/2025/ag_Q2-2025_en_single.pdf
Kapitalstruktur nach Rekap ist für Aktionäre „nachrangig“
Basis-Szenario (Marktannahme)
- Portfolio stabil, Verkäufe gelingen, LTV sinkt nur langsam.
- Aktie bleibt ein hoch riskanter Residual-Claim.
- → Fair Value eher in der Nähe des aktuellen Kurses, also „Option auf Turnaround“.
- Das ist grob das, was der Markt aktuell sagt.
Bull-Szenario (Turnaround klappt)
- Immobilien werthaltig/steigend + deutliche Entschuldung.
- Dann kann der Equity-Hebel positiv wirken.
- → Aktie hätte mehrfaches Upside, aber nur wenn Entschuldung real kommt.
Bear-Szenario (Werte runter / Verkäufe schwach)
- Schon moderate Abschläge auf Fair Values drücken Eigenkapital stark.
- Dann droht erneute Restrukturierung / Verwässerung.
- → Fair Value deutlich unter Kurs oder faktisch „gegen 0“.
Welche Kennzahlen ich für „fair“ am ehesten anschauen würde
- LTV-Trend (muss nachhaltig Richtung <60% fallen, sonst bleibt’s fragil). https://www.adler-group.com/fileadmin/web/docs/IR/Publikationen/2025/ag_Q2-2025_en_single.pdf
- Net rental income / Vermietung (Stabilität der Cash-flows). Adler meldet hier 2025 solide Vermietungs-KPIs. https://anlegerplus.de/adler-group-s-a-adler-group-s-a-gibt-die-ergebnisse-fuer-9m-2025-bekannt-und-verzeichnet-eine-starke-performance-im-vermietungsgeschaeft-sowie-fortschritte-bei-der-veraeusserung-von-projektentwickl/?utm_source=chatgpt.com
- Disposals/Projektverkäufe: Preise vs. Buchwert sagen dir, ob Fair Values realisierbar sind. https://anlegerplus.de/adler-group-s-a-adler-group-s-a-gibt-die-ergebnisse-fuer-9m-2025-bekannt-und-verzeichnet-eine-starke-performance-im-vermietungsgeschaeft-sowie-fortschritte-bei-der-veraeusserung-von-projektentwickl/?utm_source=chatgpt.com
- Kapitalstruktur-Events (jede Änderung an subordinated Notes oder Voting Securities kann den „Wert pro Aktie“ massiv verschieben). https://www.adler-group.com/fileadmin/web/docs/IR/Publikationen/2025/ag_Q2-2025_en_single.pdf
Datenbasis (letzte Berichte):
- Yielding (Berlin) Portfolio: ca. €3,5 Mrd. GAV https://www.adler-group.com/fileadmin/web/docs/IR/Publikationen/2025/ag_Q2-2025_en_single.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Development-Portfolio: ca. €0,8 Mrd. https://www.adler-group.com/fileadmin/web/docs/IR/Publikationen/2025/ag_Q2-2025_en_single.pdf?utm_source=chatgpt.com
- → Gesamt-GAV ≈ €4,3 Mrd.
- Loan-to-Value (LTV): 73,5 % (30.09.2025). https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20214867-adler-group-posts-strong-9m-2025-results-boosted-by-rentals-and-asset-sales?utm_source=chatgpt.com
- Aktienanzahl: 151,626,107 Stück. https://www.marketscreener.com/news/adler-s-a-finanzbericht-ag-q2-2025-en-single-ce7c50dfd88ef121?utm_source=chatgpt.com
- Aktienkurs zuletzt ~€0,21 → Börsenwert ca. €31,8 Mio. https://companiesmarketcap.com/eur/adler-group/shares-outstanding/?utm_source=chatgpt.com
EQS-News: Adler Group gibt den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts Holsten Quartier bekannt (deutsch)
Fr, 31.10.25 08:00· Quelle: dpa-AFX
Luxemburg/Berlin, 31. Oktober 2025 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute den Verkauf des Hamburger Entwicklungsprojekts "Holsten Quartier" bekanntgegeben. Das im Stadtteil Altona zentral gelegene Projekt mit einer Größe von rund 87.000 Quadratmetern wurde an ein Hamburger Konsortium bestehend aus Quantum und HanseMerkur Grundvermögen in Kooperation mit der SAGA veräußert.
Geht das alte Spiel weiter?
Ich war mal bei der ADO Properties auf der HV, als das Spiel begann; damals um die 30 €.
Und dann ging der Firmenhandel los und der Kurs in den Keller.