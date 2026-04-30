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    Bauruine Schwabenlandtower - Prozess gegen Ex-Investoren

    Für Sie zusammengefasst
    • Vater und Sohn angeklagt wegen Insolvenz
    • Anleihe bis 35 Mio Euro mit Anlegerverlusten
    • Unvollendeter Schwabenlandtower ragt 107 Meter hoch
    Bauruine Schwabenlandtower - Prozess gegen Ex-Investoren
    Foto: cegoh - pixabay

    STUTTGART (dpa-AFX) - Fast zehn Jahre nach der Insolvenz des noch immer nicht fertiggestellten Schwabenlandtowers in Fellbach bei Stuttgart müssen sich ab Donnerstag zwei ehemalige Geschäftsführer und Investoren vor Gericht verantworten.

    Den beiden Angeklagten, Vater und Sohn, heute 79 und 46 Jahre alt, wird Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation bei Baden-Württembergs höchstem unvollendeten Wohngebäude zur Last gelegt. Die Angeklagten sollen es trotz Zahlungsunfähigkeit ab Mai 2016 über fünf Monate unterlassen haben, einen Insolvenzantrag zu stellen, wie das Landgericht mitteilte.

    Anklage: Kurs von Anleihe manipuliert

    Zur Finanzierung des Gesamtprojekts des 107 Meter hohen Wohnturms und Hotels wurde einst eine Anleihe im Gesamtwert von bis zu 35 Millionen Euro im Jahr 2014 aufgelegt. Sie war mit 6,5 Prozent jährlich verzinst. Das Duo soll nach Darstellung der Anklage den Anlegern falsche Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse und über den Stand bei dem Bau des Hochhauses gemacht haben, um den Börsenpreis der Anleihe künstlich zu stabilisieren. Die Anleihekäufer mussten finanzielle Einbußen hinnehmen.

    Bis zur Anklageerhebung im September 2023 zogen sich die Ermittlungen über Jahre hinweg hin. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft verwies auf die Komplexität des Falls. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zunächst bis Mitte Juli Verhandlungstermine angesetzt.

    Unfertiger Wohnturm ragt 107 Meter in die Höhe

    Die Bauruine am Rande von Fellbach bei Stuttgart ist eine sichtbare Landmarke. Der Schwabenlandtower weist eine unrühmliche, jahrelange Geschichte aus Pleiten und Versprechungen auf. 2014 erfolgte der Baustart des damals noch Gewa-Tower genannten Hochhauses mit 66 hochwertigen Wohnungen, Geschäftsräumen und einem Hotel. Nach der Pleite der jetzt angeklagten ersten Bauherren startete die jahrelange Hängepartie.

    Der neue Eigentümer verordnete dem Bau ein neues Konzept. Nach Jahren des Stillstands begann ein neuer Projektentwickler dann zwischenzeitlich damit, die geplanten Luxusappartements in kleinere, preiswertere Mietwohnungen umzuwandeln. Doch seit Jahren ruht nun wieder die Baustelle.

    Zuletzt gehörte der Rohbau der schwankenden Adler Group . Der Immobilienkonzern reicht ihn nun weiter. Eine Sprecherin sagte, es sei ein Vertrag über den geplanten Verkauf des Projekts Schwabenlandtower geschlossen worden. "Der Eigentumswechsel hat noch nicht stattgefunden und ist noch von verschiedenen Bedingungen abhängig."/ols/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ADLER Group Aktie

    Die ADLER Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 0,169 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ADLER Group Aktie um +1,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von ADLER Group bezifferte sich zuletzt auf 25,59 Mio..




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