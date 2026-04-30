Bauarbeiten bremsen Nahverkehr zwischen Hamburg und Hannover

Welche Züge fallen vom 1. Mai bis zum 10. Juli aus?

HANNOVER (dpa-AFX) - Am Freitag sollen die Bauarbeiten auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover beginnen. Deshalb kommt es in zwei Zeiträumen zu Einschränkungen bei Metronom, wie die Eisenbahngesellschaft mitteilte. Worauf Fahrgäste achten sollten.

Vom 1. Mai bis zum 10. Juli fallen die Züge der Linie RE2 und RE3 zwischen Uelzen und Hannover komplett aus. Diese Haltestellen entfallen somit:

* Hannover



* Langenhagen Mitte



* Isernhagen



* Großburgwedel



* Celle



* Eschede



* Unterlüß



* Suderburg



* Uelzen



Welche Züge fahren vom 1. Mai bis zum 10. Juli?



* Ab Uelzen fahren die Züge täglich um 05:38 Uhr, 06:41 Uhr und 08:33 Uhr in Richtung Hamburg

* Ab Hamburg Hbf fahren die Züge täglich um 14:26 Uhr, 18:28 Uhr und 20:28 Uhr in Richtung Uelzen.

* Zusätzlich gibt es montags bis freitags je einen Zug, der um 3.52 Uhr von Uelzen nach Hamburg fährt.

* Samstags und sonntags fährt jeweils ein Zug um 2.34 Uhr von Hamburg nach Uelzen.

Die Züge auf der Strecke Uelzen-Hamburg halten in beide Richtungen in:

* Uelzen



* Bad Bevensen



* Bienenbüttel



* Lüneburg



* Winsen (Luhe)



* Hamburg-Harburg



* Hamburg Hauptbahnhof



Fahrgäste, die mit der Linie RE2 von Hannover in Richtung Göttingen möchten, müssen sich keine Sorgen machen. Auf dieser Strecke fahren die Züge regulär.

Welche Züge fallen vom 14. Juni an aus?



Vom 14. Juni bis zum 10. Juli fahren auf der Strecke zwischen Hannover, Uelzen und Lüneburg keine Metronom-Züge mehr. Das heißt, dass die Linien RE2, RE3 und RB31 ausfallen. Folgende Haltestellen sind betroffen:

* Hannover



* Langenhagen Mitte



* Isernhagen



* Großburgwedel



* Celle



* Eschede



* Unterlüß



* Suderburg



* Uelzen



* Bad Bevensen



* Bienenbüttel



* Lüneburg



* Bardowick



* Radbruch



* Winsen (Luhe)



* Ashausen



* Stelle



* Maschen



* Meckelfeld



* Hamburg



Welche Alternativen gibt es für Fahrgäste?



Es soll einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Lüneburg, Uelzen und Langenhagen Mitte geben. Wer von Langenhagen Mitte weiter in Richtung Hannover möchte, kann von dort auf den lokalen Nahverkehr ausweichen.

Was sollten Fahrgäste beachten?



Je nach Zeitraum unterscheidet sich das Angebot deutlich. Während bis Mitte Juni noch einzelne Verbindungen zwischen Uelzen und Hamburg bestehen, entfällt der Zugverkehr dort vom 14. Juni an vollständig. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, darf dieses nicht im Ersatzverkehr mitnehmen.

Metronom rät Fahrgästen, ihre Verbindung vor Fahrtantritt zu prüfen. Wichtige Informationen sowie aktualisierte Fahrpläne finden Reisende auf der Website der Eisenbahngesellschaft.

Ist die Strecke Bremen-Hamburg betroffen?



Auf der Metronom-Linie RE4/RB41 zwischen Bremen und Hamburg bleibt das Angebot weitgehend unverändert. Lediglich vom 11. bis 22. Mai werden zusätzliche Fahrten zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg angeboten. Grund sind Bauarbeiten bei der S-Bahn Hamburg./bro/DP/zb



