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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 30. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Dutzende Q1-Zahlen großer Konzerne weltweit am 30 April
    • BIP Veröffentlichungen und Verbraucherpreise europaweit
    • Zahlreiche Hauptversammlungen und Analystenkonferenzen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 30. April 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Alzchem, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: DHL, Q1-Zahlen (8.30 Pk, 10.00 Analystenkonferenz)) 07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen
    07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen
    07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen
    07:00 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen
    07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen
    07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen
    07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz
    07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen
    07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen
    07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen (detaillierte Jahreszahlen) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz
    07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Volkswagen Group, Q1-Zahlen
    07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen
    07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen
    08:00 CHE: Glencore, Q1-Umsatz
    08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz
    08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q1-Zahlen
    09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung
    10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung
    10:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung
    11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung
    11:00 ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen
    12:00 GBR: Rolls-Royce, Hauptversammlung
    12:00 USA: Cigna, Q1-Zahlen
    12:00 USA: International Paper, Q1-Zahlen
    12:00 USA: Southern Company, Q1-Zahlen
    12:30 INT: Royal Caribbean Cruises, Q1-Zahlen
    12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen
    12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen
    12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Hershey, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Conocophillips, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen
    13:15 USA: Baxter International, Q1-Zahlen
    13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen
    14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung
    15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung
    17:45 BEL: Umicore, Q1-Umsatz
    18:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz
    22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Sandisk, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Stryker, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen
    22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 3/26
    03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex 4/26
    03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 07:30 FRA: Konsumausgaben 3/26
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 3/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26
    09:00 SPA: BIP Q1/26
    09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 4/26
    10:00 DEU: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 ITA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26
    13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
    14:15 EUR: EZB-Notenbank-Entscheidung (14.45 Pk)
    14:30 USA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Konsumausgaben 3/26
    14:30 USA: Private Einkommen 3/26
    14:30 USA: PCE-Preisindex 3/26
    15:45 USA: Chicago-PMI 4/26
    16:00 USA: Frühindikator 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Zweiter Tag der Nationalen Maritimen Konferenz 2026 °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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