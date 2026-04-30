Natur relativ gnädig
Unwetterschäden 2025 gesunken
- 2025 deutlich weniger versicherte Naturkatastrophen
- Sturm und Hagel verursachten rund eine Milliarde Euro
- Langfristiger Anstieg durch Erwärmung und Schwankungen
BERLIN (dpa-AFX) - Nach mehreren stürmischen Jahren mit hohen Schäden hat sich die Natur in Deutschland im vergangenen Jahr vergleichsweise friedlich gezeigt: Die Naturkatastrophenschäden sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin mitteilte. Bundesweit verursachten Sturm, Hagel und andere Wetterunbilden in der Sachversicherung 1,4 Milliarden Euro Schäden, drei Milliarden Euro weniger als im Vorjahr. Der Grund: 2025 gab es keine großflächigen Überschwemmungen.
Mehr als zwei Drittel der Schäden - eine Milliarde Euro - wurden im vergangenen Jahr von Sturm und Hagel verursacht. Überschwemmungen, Starkregen und andere sogenannte Elementarschäden, die von der normalen Gebäudeversicherung nicht gedeckt sind, schlugen mit 400 Millionen Euro zu Buche - im Vorjahr waren es wegen großer Hochwasser in Süddeutschland 2,6 MiIliarden Euro gewesen. Diese Zahlen umfassen aber nur die versicherten Schäden. Da bundesweit über 40 Prozent der Wohngebäude nicht gegen Überflutung und andere Elementarschäden versichert sind, sind die Gesamtschäden höher.
Im längerfristigen Trend steigen die weltweit von Naturkatastrophen verursachten Schäden seit mehreren Jahrzehnten, bedingt unter anderem durch steigende Temperaturen. Da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, wächst auch die Unwetterneigung, es bilden sich häufigere und schwerere Gewitter. Das ist aber keine lineare Entwicklung. "Die Schäden schwanken stark von Jahr zu Jahr, deshalb dürfen ruhigere Jahre nicht als Trend interpretiert werden", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 384,2 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -7,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,10 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 596,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +5,88 %/+23,84 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Swiss Re - A1H81M - CH0126881561
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Swiss Re. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hier geht was:
Meldung von heute, Quelle:
- Strategie zielt auf Stärkung des Kerngeschäfts von Swiss Re – durch disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und führende Stellung in den wichtigsten Märkten
- Swiss Re baut auf starke Datenbasis und frühe Einführung von KI, um zentrale Prozesse zu transformieren und so Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern
- Ziele der Geschäftseinheiten werden für 2026 beibehalten oder erhöht
- Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance bei Life & Health Reinsurance (L&H Re) weitgehend abgeschlossen; geschätzte Belastung des IFRS-Gewinns vor Steuern im vierten Quartal bei etwa 250 Mio. USD
- Gruppe hält an mehrjährigem Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest
- Swiss Re strebt für die nächsten zwei Jahre weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an[1]
- Swiss Re plant Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD[2]