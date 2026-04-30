Unwetterschäden 2025 gesunken

Im längerfristigen Trend steigen die weltweit von Naturkatastrophen verursachten Schäden seit mehreren Jahrzehnten, bedingt unter anderem durch steigende Temperaturen. Da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, wächst auch die Unwetterneigung, es bilden sich häufigere und schwerere Gewitter. Das ist aber keine lineare Entwicklung. "Die Schäden schwanken stark von Jahr zu Jahr, deshalb dürfen ruhigere Jahre nicht als Trend interpretiert werden", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen./cho/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 384,2 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -7,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,10 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 596,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +5,88 %/+23,84 % bedeutet.