Neues Heizgesetz
Koalition vereinbart Mieter-Kostenbremse
- Schwarz-rote Koalition beschließt Kostenbremse
- Mieter und Vermieter teilen künftig Kostenrisiken
- CDU/CSU und SPD melden Einigung beim Heizungsgesetz
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich bei der geplanten Reform des "Heizungsgesetzes" auf eine Kostenbremse für Mieter geeinigt. Demnach sollen Kostenrisiken zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden, wie die Spitzen der Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD der Deutschen Presse-Agentur mitteilten./hoe/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 58,88 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,90 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +1,70 %/+50,34 % bedeutet.
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Natürlich soll und muss LEG die Wohnungen im guten Zustand halten.
der LTV ist wegen der BCP-Übernahme gestiegen, das musste LEG leider machen, weil man bei BCP bereits bedeutender Minderheitsaktionär war und die eigenen Interessen wahren musste. Nun kann man BCP Wohnungen, die nicht in LEG-Fokusregionen liegen, in aller Ruhe nahe des Buchwerts zum Verkauf stellen. Eigentlich will man eher Wohnungen verkaufen statt das Portfolio zu vergrößern (Verkaufs-Planzahl im laufenden Jahr 2200). Mit den Verkäufen und zunehmender Werterholung sollte es bis Ende 2026 möglich sein den LTV auf <45 zu bringen. Ich würde es aber auch begrüßen nicht nur <45 anzustreben, sondern <40 wie vor der Zinswende.