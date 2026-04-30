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    Neues Heizgesetz

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    Koalition vereinbart Mieter-Kostenbremse

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwarz-rote Koalition beschließt Kostenbremse
    • Mieter und Vermieter teilen künftig Kostenrisiken
    • CDU/CSU und SPD melden Einigung beim Heizungsgesetz
    Neues Heizgesetz - Koalition vereinbart Mieter-Kostenbremse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition hat sich bei der geplanten Reform des "Heizungsgesetzes" auf eine Kostenbremse für Mieter geeinigt. Demnach sollen Kostenrisiken zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden, wie die Spitzen der Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD der Deutschen Presse-Agentur mitteilten./hoe/DP/zb

     

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    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 58,88 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

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    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,90 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +1,70 %/+50,34 % bedeutet.




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