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    Meta crasht trotz Top-Zahlen

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    Zuckerbergs KI-Wette hat einen wunden Punkt

    Obwohl Meta die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen hat, ist die Aktie nach Börsenschluss um 7 Prozent gefallen. Grund dafür sind die schwächeren Nutzerzahlen und die immer teurer werdende KI-Strategie.

    Meta crasht trotz Top-Zahlen - Zuckerbergs KI-Wette hat einen wunden Punkt
    Foto: Jens Büttner/dpa/dpa-tmn

    Meta liefert starke Zahlen – und wird trotzdem abgestraft. Die Aktie des Facebook- und Instagram-Konzerns verlor nach Börsenschluss rund 7 Prozent an Wert, obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen haben. Für Anleger zählt diesmal nicht nur, was Meta verdient. Entscheidend ist auch, was der KI-Umbau kostet.

    Der Umsatz sprang im ersten Quartal um 33 Prozent auf 56,31 Milliarden US-Dollar. Erwartet worden waren 55,45 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 7,31 US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 6,79 US-Dollar. Es war das stärkste Umsatzwachstum seit 2021.

    Das Wachstum bei den Nutzerzahlen überzeugt jedoch nicht vollständig. Die täglich aktiven Nutzer aller Apps zusammen kamen auf 3,56 Milliarden. Das sind zwar 4 Prozent mehr als vor einem Jahr, jedoch mehr als 5 Prozent weniger als im vierten Quartal. Erwartet worden waren 3,62 Milliarden. Meta führte die geringeren Zahlen auf Internetstörungen im Iran und Einschränkungen für WhatsApp in Russland zurück.

    Auch die KI-Offensive bleibt zweischneidig. Die Investitionen lagen mit 19,84 Milliarden US-Dollar im Quartal unter den Erwartungen. Für das Gesamtjahr hob Meta die Spanne jedoch auf 125 bis 145 Milliarden US-Dollar an. Höhere Preise und Rechenzentrumskosten treiben die Ausgaben in die Höhe.

    Zuckerberg setzt weiterhin auf künstliche Intelligenz. Nach der 14,3 Milliarden US-Dollar schweren Investition in Scale AI soll Meta Superintelligence Labs zur Wachstumssäule werden. Bislang stärkt KI vor allem das Werbegeschäft, doch neue große Erlösquellen fehlen noch.

    Operativ bleibt Meta eine Gelddruckmaschine. Der Nettogewinn stieg auf 26,8 Milliarden US-Dollar nach 16,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Allerdings profitierte das Ergebnis von einem Steuervorteil in Höhe von 8,03 Milliarden US-Dollar.

    Für Anleger lautet die heikle Frage: Ist der Kursrutsch eine Überreaktion – oder der erste Warnschuss? Meta wächst rasant, verdient glänzend und investiert aggressiv. Doch wenn die Nutzerzahlen enttäuschen und die KI-Kosten steigen, kann selbst ein Rekordquartal plötzlich nicht mehr ausreichen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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