Öl-Schock wie 1973? Brent schießt auf 126 US-Dollar – drohen jetzt 150?

Auslöser ist ein Bericht der US-Nachrichtenwebseite Axios, wonach das US-Militär Präsident Donald Trump über mögliche militärische Schritte gegen den Iran informieren soll. Für die Märkte ist das ein Alarmzeichen: Sollte der Iran-Krieg weiter eskalieren, könnten die ohnehin angespannten Lieferketten im Nahen Osten noch stärker unter Druck geraten.

Der Ölmarkt steht plötzlich wieder im Krisenmodus. Brent-Rohöl sprang am Donnerstag um 6,84 Prozent auf 126,10 US-Dollar je Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit 2022. Auch die US-Sorte WTI legte deutlich zu und stieg um 3,14 Prozent auf 110,24 US-Dollar.

Besonders im Fokus steht die Straße von Hormus. Trump soll einen Vorschlag Teherans zur Wiederöffnung der Meerenge abgelehnt haben. Die US-Blockade iranischer Exporte bleibt demnach bestehen, bis ein umfassenderes Atomabkommen erreicht wird. Goldman Sachs schätzt, dass die Exporte durch diesen zentralen Engpass nur noch bei 4 Prozent des Normalniveaus liegen.

Damit wächst die Angst vor einem neuen Angebotsschock. Eingeschränkte iranische Exporte und knappe Lagerkapazitäten könnten die Lage weiter verschärfen, falls die Blockade anhält. Ein zusätzlicher Produktionsschub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfte laut Goldman Sachs eher mittelfristig wirken und die kurzfristige Knappheit kaum ausgleichen.

Auch psychologisch ist der Markt extrem angespannt. Händler beobachten Tankerbewegungen, politische Signale und mögliche militärische Schritte. Bill Perkins von Skylar Capital Management sieht laut CNBC den Ölmarkt von physischen Ausfällen, Geopolitik und Anlegerpsychologie zugleich getrieben. Sollte die Störung länger dauern, hält er einen Sprung auf 140 bis 150 US-Dollar je Barrel für möglich.

Für Verbraucher und Unternehmen wäre das ein gefährliches Signal. Höhere Ölpreise können Diesel, Kerosin und andere Energieprodukte weiter verteuern. Goldman Sachs warnt zugleich vor Nachfragerisiken: Der weltweite Ölverbrauch im April könnte rund 3,6 Millionen Barrel pro Tag unter dem Niveau von Februar liegen.

Die Botschaft ist klar: Der Ölpreis ist zurück als größtes Risiko für Märkte, Inflation und Konjunktur.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



