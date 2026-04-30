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    Jede fünfte Messstation

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    Luft in Europa zu verschmutzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Jede fünfte Messstation überschreitet EU-Grenzwerte
    • Luftverschmutzung sank, Feinstaub und Ozon zu hoch
    • Über 90 Prozent der Europäer von WHO-Werten betroffen
    Jede fünfte Messstation - Luft in Europa zu verschmutzt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - An rund jeder fünften Messstation in Europa liegt die gemessene Luftverschmutzung nach wie vor über den gelten EU-Luftqualitätsrichtlinien. Zu diesem Schluss kommt die Europäische Umweltagentur EEA in einem neuen Bericht. Darin loben die Umweltexperten zwar, dass die Luftverschmutzung in Europa in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig gesunken sei. Doch die Belastung zum Beispiel durch bestimmten Feinstaub und gesundheitsschädliche Gase wie bodennahes Ozon sei immer noch zu hoch.

    Bei einigen Schadstoffen wie beispielsweise dem Metall Cadmium würden bereits alle europäischen Länder die in den EU-Richtlinien zur Luftqualität festgelegten Grenzwerte einhalten, erklärten die Fachleute. Auch bei anderen Luftschadstoffen wie Kohlenmonoxid und Blei seien Verbesserungen zu beobachten. Dennoch würden zahlreiche Messstationen in ganz Europa Konzentrationen anderer Schadstoffe aufweisen, die über den geltenden EU-Grenzwerten lägen, auch wenn bereits einige Regionen die EU-Standards für 2030 erfüllten.

    Weitere Maßnahmen für Gesundheit von Europäern erforderlich

    Denn bei den meisten Schadstoffen würde die Konzentrationen auch weiterhin deutlich über den von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegten Richtwerten für die Luftqualität liegen, hieß es weiter. Mehr als neun von zehn Europäer seien Luftverschmutzungskonzentrationen ausgesetzt, die diese Werte überschritten.

    Für den Bericht bewertete die im dänischen Kopenhagen ansässigen EU-Behörde die Konzentration von Schadstoffen in der Umgebungsluft in ganz Europa in den Jahren 2024 und 2025 unter anderem anhand der geltenden EU-Luftqualitätsrichtlinien. Zu den analysierten 39 Staaten gehören auch die 27 EU-Mitgliedstaaten mit Deutschland.

    Die Autorinnen und Autoren des Berichts fordern weitere Maßnahmen, um die Ziele zur Bekämpfung von Luftverschmutzung zu erreichen. Dies gelte insbesondere für Feinstaub. Denn die Experten warnen vor den Folgen von Luftverschmutzung für die Gesundheit. Je höher die Konzentrationen der Schadstoffe in der Luft sei, desto größer sei das Risiko beispielsweise für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen./jce/DP/zb






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