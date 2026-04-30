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    ROUNDUP

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    VW zieht Bilanz fürs Quartal - Porsche und USA bremsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen meldet Absatzrückgang im ersten Quartal
    • ID.4-Produktion in den USA eingestellt und abgeschrieben
    • Konzern verschärft Sparprogramm und plant Strategie 2030
    ROUNDUP - VW zieht Bilanz fürs Quartal - Porsche und USA bremsen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Einen Tag nach Mercedes und Porsche zieht heute auch Volkswagen Bilanz für das erste Quartal. Bei den Verkäufen hatte Europas größter Autobauer bereits Mitte April einen erneuten Rückgang gemeldet. Nun werden auch Umsatz und Gewinn nachgereicht. Finanzvorstand Arno Antlitz präsentiert das Zahlenwerk am Vormittag (9.00 Uhr) bei einer virtuellen Analysten- und Pressekonferenz.

    Der Konzern hat bereits angekündigt, seine Sparbemühungen zu verstärken. Am Dienstag hatte der Vorstand das eigene Management informiert: Im derzeitigen Umfeld reichten die bislang geplanten Kostensenkungen nicht aus, hieß es. Der Konzern müsse sein Geschäftsmodell grundlegend verändern. Dem Umfeld will VW mit neuer Strategie 2030 begegnen und sich neu aufstellen.

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    "Die Volkswagen Group hat eine starke Substanz", wurde Konzernchef Oliver Blume zitiert. "Allerdings verdienen wir heute nicht genügend Geld mit unseren Fahrzeugen, um unsere Zukunft nachhaltig zu finanzieren." Zuvor hatte der Aufsichtsrat über einen Bericht des Vorstands zum Sanierungsprogramm und zum Stand der Sparbemühungen beraten.

    USA und China drücken auf Verkaufszahlen

    Der VW-Konzern leidet weiter unter schwachen Verkaufszahlen vor allem in China und den USA. Weltweit drückte das die Zahl der Auslieferungen im Konzern in den Monaten Januar bis März auf nur noch 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken, 4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Vor allem in China und Nordamerika gingen die Auslieferungen zurück. Zuwächse in Europa konnten das nicht ausgleichen.

    In den USA hat VW inzwischen Konsequenzen gezogen - und stellt im Werk Chattanooga die Produktion des E-Autos ID.4 ein. Das dürfte nun auch die Quartalsbilanz belasten: Analysten rechnen mit einer hohen Abschreibung. Christian Frenes von Goldman Sachs bezifferte die Belastung des Produktionsendes des ID.4 in den USA auf voraussichtlich rund 450 Millionen Euro.

    Porsche und Traton belasten

    Belasten werden den Konzern die schwachen Zahlen, die Porsche am Vorabend vorgelegt hat. Von Januar bis März ging dort der Gewinn nach Steuern um fast ein Viertel zurück - von 518 Millionen auf 391 Millionen Euro. Porsche hatte dem Mutterkonzern bereits im vergangenen Jahr die Bilanz verhagelt - und einmal sogar für rote Zahlen im Quartal gesorgt. Verglichen damit verlor der Rückgang bei Porsche nun aber an Tempo.

    Noch stärker durchschlagen könnte das Ergebnis der Lkw-Tochter Traton mit den Marken MAN und Scania, die ihre Zahlen ebenfalls bereits am Dienstag vorgelegt hat. Sondereffekte von mehr als 500 Millionen Euro drückten dort das operative Quartalsergebnis um mehr als 90 Prozent auf nur noch 60 Millionen Euro. Grund waren vor allem Kosten für Anpassungen bei der Elektromobilität und Zivilklagen nach einem EU-Kartellverfahren.

    Im vergangenen Jahr war der Gewinn des VW-Konzerns um knapp die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent. Auch Umsatz und Absatz gingen zurück. Für 2026 strebt der Konzern wieder mehr Profitabilität an - bei bis zu drei Prozent mehr Umsatz. Im ersten Quartal 2025 hatte VW unterm Strich noch 2,19 Milliarden Euro verdient. Das waren bereits 41 Prozent weniger als ein Jahr zuvor./fjo/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 49,02 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -5,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 47,20 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +14,24 %/+42,80 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Perspektive von Mercedes‑Benz. Diskutiert werden sinkende Dividenden kurzfristig, Erwartungen für nächstes Jahr von ca. 3–3,5 €/Aktie, Sorgen über weiter fallende Kurse (Spekulation auf 10 Mrd. €), strategische Batterie‑Deals (Samsung SDI ~6 Mrd., LG für 4680‑Zellen) sowie technische Chartanalysen (Tages/Monats/5‑Jahres‑Ansichten).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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