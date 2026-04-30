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    Leclanché verlängert Frist für 2025-Bericht & veröffentlicht Kennzahlen

    Leclanché kämpft mit Verzögerungen beim Geschäftsbericht 2025: CFO-Wechsel, komplexe Debt-to-Equity-Umwandlung – doch der Abschluss steht kurz bevor.

    Leclanché verlängert Frist für 2025-Bericht & veröffentlicht Kennzahlen
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • SIX genehmigte am 29. April 2026 die Verlängerung der Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 bis spätestens 31. Mai 2026; andernfalls droht in der Regel eine kurzfristige Aussetzung des Handels mit Leclanché-Aktien.
    • Gründe der Verzögerung: Ausscheiden des bisherigen CFO per 30.11.2025, Finanzabteilung wurde bis Ende März 2026 von einem renommierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen unterstützt; Jens Emrich wurde am 1. März 2026 zum neuen CFO ernannt, wodurch zusätzliche Zeit für Übergabe und Konsolidierung nötig war.
    • Zusätzlich führt die laufende Umwandlung eines Teils der Verbindlichkeiten in Eigenkapital (Debt-to-Equity) — von den Abschlussprüfern gefordert — mit vielen beteiligten Parteien zu Verzögerungen; der Abschluss wird jedoch in Kürze erwartet.
    • Ungeprüfte Umsatzzahlen 2025: Konsolidierter Umsatz CHF 23,1 Mio (davon CHF 22,4 Mio Kundenumsatz), ein Anstieg von CHF 5,0 Mio bzw. rund 29 % gegenüber Vorjahr.
    • Ungeprüfte Ergebniskennzahlen 2025: EBIT CHF (65,3) Mio, EBITDA CHF (57,7) Mio, Jahresverlust CHF (72,9) Mio; das Ergebnis wurde wesentlich durch eine einmalige Wertminderung von CHF 7,6 Mio im Zusammenhang mit dem Projekt St. Kitts beeinflusst.
    • Bilanz per 31.12.2025: Bilanzsumme CHF 92,1 Mio (vorjahr CHF 108,9 Mio); Eigenkapital negativ CHF (16,9) Mio.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei LECLANCHE ist am 29.05.2026.


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