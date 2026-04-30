Erfolgreich ausgebrochen

Für die Weltwirtschaft bedeutet die anhaltende Schließung der Straße von Hormus durch den Iran und mittlerweile auch die USA eine Hiobsbotschaft, weltweit kämpfen Länder um die letzten verbliebenen Öllieferungen und überbieten sich teilweise bei den Preisen. Im gleichen Atemzug hat die Nordseesorte Brent Crude ihren temporären Abwärtstrend, bestehend seit den März-Peaks, wieder beendet und nähert sich der Marke von 108,50 US-Dollar an. Aus technischer Sicht liegt damit ein klares Kaufsignal vor und kann für den Aufbau von frischen Long-Positionen genutzt werden.

Das Eskalationspotenzial im Nahen Osten wird weiter als sehr hoch gewertet, obwohl das US-Narrativ ständig etwas anderes behauptet. Kurzfristig ergeben sich für Brent Anstiegschancen auf 110,28, darüber auf 114,43 und schließlich die Märzhochs um 120,00 US-Dollar je Fass Rohöl. Durch den unten vorgestellten Schein kann seitens der Anleger eine überdurchschnittlich hohe Rendite erwirtschaftet werden, sollte sich die Idee in der beschriebenen Form bewahrheiten. Auf der Unterseite dürfte erst bei einem Kursrutsch mindestens unter das Niveau von 97,50 US-Dollar ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend für Entspannung an den Märkten sorgen, Preisrückgänge auf 94,01 und später 87,30 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit An ein schnelles Ende des Konfliktes im Nahen Osten samt einer Wiedereröffnung der Straße von Hormus ist derzeit nicht zu denken und erhöht jeden Tag den Druck auf die Weltwirtschaft. Der nachhaltige Anstieg über 104,75 US-Dollar dürfte nun einen neuen Rallyeschub in Richtung 114,41, 120,00 und längerfristig sogar auf 125,14 US-Dollar liefern. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DN0S8V ließe sich bei einem Test der Märzhochs bei 120,00 US-Dollar eine attraktive Renditechance von 70 Prozent erzielen, Ziel des Scheins läge rechnerisch dann bei 19,40 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber aufgrund der hohen Schwankungsbreite den Bereich von 99,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 1,45 Euro gleich. Als Anlagehorizont sind aber einige Wochen einzuplanen, ehe die Idee vollständig aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0S8V Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,46 – 11,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 97,522 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 97,522 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 110,71 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 120,00 US-Dollar Hebel: 8,23 Kurschance: + 70 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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