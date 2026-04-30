Kion Group startet 2026 stark: Hoher Auftragseingang sorgt für Optimismus

Auftragseingang steigt deutlich auf 2,985 Mrd. € (+10,3 % gegenüber Q1 2025); starke Zuwächse bei Intelligent Automation Solutions (+25,9 % auf 951,2 Mio. €) und Anstieg bei Industrial Trucks & Services auf 2,041 Mrd. €

Konzernumsatz annähernd auf Vorjahresniveau mit 2,771 Mrd. € (Q1 2025: 2,788 Mrd. €); Segmentumsätze: Industrial Trucks & Services 2,012 Mio. € (-4,9 %), Intelligent Automation Solutions 768,1 Mio. € (+11,7 %)

Bereinigtes EBIT steigt auf 205,2 Mio. € (Q1 2025: 195,5 Mio. €) und bereinigte EBIT‑Marge verbessert sich auf 7,4 % (Q1 2025: 7,0 %); ITS-Marge 9,1 %, IAS-Marge 6,0 %

Konzernergebnis verbessert sich signifikant auf 92,2 Mio. € (Q1 2025: −46,9 Mio. €); Ergebnis je Aktie 0,69 € (vorjahr −0,36 €); positiver Free Cashflow von 47 Mio. € (Q1 2025: 30 Mio. €)

Strategische Investition: Erwerb von 35 % an ZIKOO Robotics (China), Ausbau des Portfolios für Lagerrobotik (Sechs‑Wege‑Shuttles, omnidirektionale Stapelroboter, Software) zur Stärkung des Automatisierungs‑Ökosystems

Prognose 2026 bestätigt trotz geopolitischer Risiken (Iran‑Krieg); Zielrahmen u. a. Umsatz 11,400–12,300 Mio. €, bereinigtes EBIT 850–1,040 Mio. €, Free Cashflow 430–570 Mio. € — Bestätigung vorbehaltlich keiner zusätzlichen wesentlichen Belastungen

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Kion Group ist am 30.04.2026.

Der Kurs von Kion Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,86EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,69EUR das entspricht einem Minus von -0,41 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.914,51PKT (-0,57 %).





