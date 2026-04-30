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    Alzchem Group AG: Starkes Gewinnwachstum im Q1 2026!

    Alzchem startet dynamisch ins Jahr 2026: Während Umsatz und Ertrag deutlich zulegen, treiben gezielte Investitionen und Kapazitätserweiterungen die strategische Neuausrichtung voran.

    Alzchem Group AG: Starkes Gewinnwachstum im Q1 2026!
    Foto: Alzchem
    • Der Umsatz der Alzchem Group stieg im ersten Quartal 2026 um 3 % gegenüber dem Vorjahr auf 148,7 Mio. Euro.
    • Das EBITDA erhöhte sich überproportional um 18 % auf 32,3 Mio. Euro, wodurch die EBITDA-Marge von 18,9 % auf 21,7 % anstieg.
    • Das Segment Specialty Chemicals verzeichnete einen Umsatzanstieg um 11 % auf 105,3 Mio. Euro und ein EBITDA-Wachstum von 21 % auf 31,5 Mio. Euro.
    • Das Segment Basics & Intermediates verzeichnete einen Umsatzrückgang um 14 % auf 36,7 Mio. Euro, konnte aber die Profitabilität leicht verbessern.
    • Das Unternehmen treibt Investitionen voran, insbesondere beim Ausbau der Produktionskapazitäten für Nitroguanidin und Guanidinnitrat sowie bei der Erweiterung des Kreatin-Geschäfts.
    • Die Carbidofen-Sanierung verläuft planmäßig, die Wiederinbetriebnahme ist für Juli 2026 geplant.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Alzchem Group ist am 30.04.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.593,10PKT (+0,15 %).


    Alzchem Group

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