Nemetschek Group: Starkes Q1 2026 mit 17% Umsatzwachstum und mehr Profitabilität
Nemetschek startet 2026 mit kräftigem Wachstum, steigender Profitabilität und einer strategischen Übernahme – und bestätigt zugleich ambitionierte Jahresziele.
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
- Nemetschek verzeichnete im Q1 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 17,0% auf 313,1 Mio. Euro, was den erfolgreichen Jahresstart unterstreicht.
- Das Segment Subskription/SaaS wuchs um 35,4% (währungsbereinigt) auf 248,3 Mio. Euro, was die starke Nachfrage nach digitalen und wiederkehrenden Geschäftsmodellen zeigt.
- Das EBITDA stieg im Q1 um 29,6% (währungsbereinigt) auf 98,4 Mio. Euro, mit einer EBITDA-Marge von 31,4%, was die operative Skalierbarkeit des Geschäfts betont.
- Der Konzernüberschuss erhöhte sich um 34,5% auf 60,4 Mio. Euro, und das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,52 Euro, was auf eine hohe Profitabilität hinweist.
- Die Akquisition von HCSS, einem führenden Anbieter von Bausoftware für Infrastruktur und Tiefbau, soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden und das Portfolio strategisch erweitern.
- Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt Nemetschek eine Prognose von 14-15% organischem Umsatzwachstum und einer EBITDA-Marge zwischen 32% und 33%, bei Annahme stabiler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Nemetschek ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.914,51PKT (-0,57 %).
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