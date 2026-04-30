🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsSwiss Prime Site Solutions Investment Fund (SPSS IF) Commercial FondsvorwärtsNachrichten zu Swiss Prime Site Solutions Investment Fund (SPSS IF) Commercial
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erfolg für SPSS IFC: Kapitalerhöhung bei Swiss Prime Site Solutions

    Mit ihrer fünften Kapitalerhöhung stärkt die SPSS IFC gezielt ihr Immobilienportfolio und setzt ein klares Zeichen für Wachstum im Schweizer Gewerbemarkt.

    Erfolg für SPSS IFC: Kapitalerhöhung bei Swiss Prime Site Solutions
    • Die fünfte Kapitalerhöhung des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) wurde erfolgreich abgeschlossen, mit einem Volumen von rund 74 Mio. CHF und der Ausgabe von 701.926 neuen Anteilen.
    • Nach der Liberierung am 30. April 2026 sind insgesamt 4.211.558 Anteile im Umlauf.
    • Das Emissionsverhältnis betrug 5:1, und die Mittel werden gezielt für den strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios, insbesondere im Segment «Light Industrial», eingesetzt.
    • Der Fonds fokussiert auf renditestarke Schweizer Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten, mit dem Ziel, stabile Erträge und attraktive Ausschüttungen zu erzielen.
    • Die Emission wurde auf «Best-Effort-Basis» im Rahmen eines Angebots an zugelassene Anleger in der Schweiz durchgeführt, wobei die Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange gehandelt wurden.
    • Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG, verwaltet rund 14 Mrd. CHF Assets under Management und ist bei der FINMA als Fondsleitung zugelassen.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Erfolg für SPSS IFC: Kapitalerhöhung bei Swiss Prime Site Solutions Mit ihrer fünften Kapitalerhöhung stärkt die SPSS IFC gezielt ihr Immobilienportfolio und setzt ein klares Zeichen für Wachstum im Schweizer Gewerbemarkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     