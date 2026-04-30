41 0 Kommentare Erfolg für SPSS IFC: Kapitalerhöhung bei Swiss Prime Site Solutions

Mit ihrer fünften Kapitalerhöhung stärkt die SPSS IFC gezielt ihr Immobilienportfolio und setzt ein klares Zeichen für Wachstum im Schweizer Gewerbemarkt.

Die fünfte Kapitalerhöhung des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) wurde erfolgreich abgeschlossen, mit einem Volumen von rund 74 Mio. CHF und der Ausgabe von 701.926 neuen Anteilen.

Nach der Liberierung am 30. April 2026 sind insgesamt 4.211.558 Anteile im Umlauf.

Das Emissionsverhältnis betrug 5:1, und die Mittel werden gezielt für den strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios, insbesondere im Segment «Light Industrial», eingesetzt.

Der Fonds fokussiert auf renditestarke Schweizer Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten, mit dem Ziel, stabile Erträge und attraktive Ausschüttungen zu erzielen.

Die Emission wurde auf «Best-Effort-Basis» im Rahmen eines Angebots an zugelassene Anleger in der Schweiz durchgeführt, wobei die Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange gehandelt wurden.

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG, verwaltet rund 14 Mrd. CHF Assets under Management und ist bei der FINMA als Fondsleitung zugelassen.





Lesen Sie auch Zweistellige Gewinne Europas neuer Rendite-König trotzt der Krise Kriegsbonds für den Aufbau Kanada plant milliardenschweren Vorstoß gegen den US-Druck Kein Weizen, kein Wasser Extrem-Dürre bedroht zentralen Pfeiler der US-Ernährung Portfolio-Profi im Interview Warum Anleger jetzt auf den Mega-Trend Energie setzen sollten





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

