DHL verdient mehr als erwartet - Jahresziele bestätigt
- Ebit stieg im Quartal um 8,3 Prozent auf 1,5 Mrd
- Freie Barmittel stiegen fast zwei Drittel auf 1,2 Mrd
- Konzernchef bestätigte Jahresziele und Sparwirkung
BONN (dpa-AFX) - Die DHL Group hat zum Jahresstart überraschend gut abgeschnitten. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten im Schnitt ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet. Die freien Barmittelzuflüsse vor Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen fielen mit einem Zuwachs um fast zwei Drittel auf 1,2 Milliarden Euro ebenfalls deutlich besser aus als erwartet. DHL-Chef Tobias Meyer bestätigte die Jahresziele. Das Geschäftsmodell sei widerstandsfähig und die Sparmaßnahmen wirksam, sagte er laut Mitteilung./lew/men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 46,51 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -5,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,07 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 57,14 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -7,44 %/+26,22 % bedeutet.
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).