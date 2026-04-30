DHL verdient mehr als erwartet - Jahresziele bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 46,51 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -5,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,07 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 57,14 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -7,44 %/+26,22 % bedeutet.