TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Abschluss 2025 wegen Branicks Group
Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt ihren geprüften Jahresabschluss 2025 – Auslöser ist eine Terminänderung bei der Branicks Group AG.
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- TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025.
- Grund der Verschiebung ist eine Terminverschiebung bei der Branicks Group AG.
- Die Gesellschaft will den geprüften Jahres- und Konzernabschluss unmittelbar nach der Veröffentlichung der Finanzkennzahlen der Branicks Group AG fertigstellen und unverzüglich publizieren; Branicks hat die Veröffentlichung bis zum 30.06.2026 angekündigt.
- Die Entscheidung erfolgte nach interner Prüfung und in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer.
- Die Mitteilung wurde am 30.04.2026 als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
- Ansprechpartner sind Theo Reichert (Vorstandsvorsitzender) und Kornelia Kneissl (K2K GmbH) für Investoren und Presse.
Der Kurs von TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1385EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
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