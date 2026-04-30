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    TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Abschluss 2025 wegen Branicks Group

    Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt ihren geprüften Jahresabschluss 2025 – Auslöser ist eine Terminänderung bei der Branicks Group AG.

    TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Abschluss 2025 wegen Branicks Group
    Foto: adobe.stock.com
    • TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt die Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025.
    • Grund der Verschiebung ist eine Terminverschiebung bei der Branicks Group AG.
    • Die Gesellschaft will den geprüften Jahres- und Konzernabschluss unmittelbar nach der Veröffentlichung der Finanzkennzahlen der Branicks Group AG fertigstellen und unverzüglich publizieren; Branicks hat die Veröffentlichung bis zum 30.06.2026 angekündigt.
    • Die Entscheidung erfolgte nach interner Prüfung und in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer.
    • Die Mitteilung wurde am 30.04.2026 als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
    • Ansprechpartner sind Theo Reichert (Vorstandsvorsitzender) und Kornelia Kneissl (K2K GmbH) für Investoren und Presse.

    Der Kurs von TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1385EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.


    TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

    -0,36 %
    +1,46 %
    +2,58 %
    -26,84 %
    -99,46 %
    ISIN:DE0007501009WKN:750100
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