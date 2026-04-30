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    Wettbewerbsdruck

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    BASF setzt im Quartal weniger um - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz minus drei Prozent auf 16 Milliarden Euro
    • Ebitda sank knapp sechs Prozent auf 2,36 Mrd
    • Gewinn auf Aktionäre stieg 15 Prozent auf 927 Mio
    Wettbewerbsdruck - BASF setzt im Quartal weniger um - Jahresziele bestätigt
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF hat auch im ersten Quartal den Wettbewerbsdruck zu spüren bekommen. Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um drei Prozent auf 16 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Donnerstag vor seiner Hauptversammlung mitteilte. Zwar stiegen die verkauften Mengen leicht. Doch niedrigere Verkaufspreise und negative Währungseffekte, vor allem aus dem US-Dollar und dem chinesischen Renminbi, belasteten.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen ging um knapp sechs Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zurück. "Ohne währungsbedingte Belastungen von mehr als 100 Millionen Euro hätte das Ebitda vor Sondereinflüssen das Niveau des Vorjahresquartals erreicht", sagte Finanzvorstand Dirk Elvermann laut Mitteilung.

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    Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp 15 Prozent auf 927 Millionen Euro. Dies hängt mit Dividendenzahlungen von der Beteiligung von Wintershall Dea zusammen. Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund des geplanten Verkaufs der Fahrzeug- und Reparaturlacke an den Investor Carlyle angepasst. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand um Unternehmenschef Markus Kamieth./mne/zb

    BASF

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 53,70 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,40 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -24,18 %/+19,41 % bedeutet.




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