Druck nimmt zu - Quartalszahlen, Zinsen und Ölpreise im Blick

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Die Inflation wird aber auch in den Vereinigten Staaten ein immer brisanteres Thema. An diesem Donnerstag steht am Nachmittag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Auch die EZB wird die Leitzinsen voraussichtlich erneut nicht verändern. Ökonomen erwarten, dass die Notenbank die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs zunächst abwarten dürfte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Aktienmarkt kommen die Anleger am Donnerstag zunehmend ins Grübeln. Steigende Ölpreise belasten. So kostete Öl der Nordseesorte Brent zuletzt 125 Dollar, dies ist der höchste Stand seit Beginn des Iran-Kriegs. Angesichts der daraus folgenden Inflationsrisiken werden mögliche Zinsanhebungen nun stärker in den Überlegungen der Marktteilnehmer berücksichtigt. Dies drückt auch den Dax weiter nach unten. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 1,1 Prozent tiefer auf 23.683 Punkte. Das charttechnische Bild trübt sich weiter ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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In der Berichtssaison erwartet die Anleger ein heißer Tag. Aus dem Dax berichten der Chemiekonzern BASF , der Logistiker DHL Group , der Triebwerkshersteller MTU sowie der Autobauer Volkswagen . Viele Bilanzen aus der zweiten und dritten Reihe sowie von Unternehmen aus anderen europäischen Ländern kommen hinzu.

Am Abend nach dem Börsenschluss in New York öffnet mit dem iPhone-Produzent Apple ein weiteres Unternehmen aus der Gruppe der Glorreichen Sieben die Bücher. Am Vortag hatten bereits Alphabet , Amazon , Meta und Microsoft Quartalszahlen veröffentlicht und teils mit erneuten Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz die Anleger irritiert hatten./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 263,0 auf Nasdaq (30. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,28 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,66 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 589,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +20,15 %/+59,03 % bedeutet.



