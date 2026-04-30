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    Nemetschek gebremst von Währungen - Ergebnis nicht ganz so hoch wie erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz währungsbereinigt um 17 Prozent höher
    • Umsatz inklusive Wechselkurse 313,1 Mio Euro
    • EBITDA 98,4 Mio, Gewinn 60,4 Mio Prognose bestätigt
    Nemetschek gebremst von Währungen - Ergebnis nicht ganz so hoch wie erwartet
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek ist im ersten Quartal spürbar vom schwachen Dollar gebremst worden. Während der Umsatz währungsbereinigt um 17,0 Prozent und damit oberhalb der fürs Gesamtjahr avisierten Bandbreite kletterte, ergab sich inklusive Wechselkurseffekten nur ein Plus von 10,7 Prozent auf 313,1 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 22 Prozent auf 98,4 Millionen Euro zu. Analysten hatten sich im Schnitt etwas mehr ausgerechnet. Unter dem Strich zog der Konzerngewinn um gut ein Drittel auf 60,4 Millionen Euro an. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Die Auswirkungen der kürzlich angekündigten Übernahme von HCSS auf den Ausblick will Nemetschek bei Abschluss des Geschäfts mitteilen./men/stk

    Nemetschek

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    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 62,38 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -6,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -11,95 %/+80,82 % bedeutet.




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