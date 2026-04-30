AMAG Austria Metall: Starkes Q1 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung
AMAG startet 2026 mit Rückenwind: Trotz globaler Unsicherheiten glänzt das erste Quartal mit kräftigem Ergebnisplus, starken Margen und optimistischem Ausblick.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Das erste Quartal 2026 der AMAG Austria Metall AG war sehr erfolgreich mit deutlicher Ergebnissteigerung
- Umsatz stieg leicht um 0,6 % auf 403,8 Mio. EUR, während der Absatz nahezu auf Vorjahresniveau blieb bei 109.700 Tonnen
- Das EBITDA erhöhte sich um 23,9 % auf 57,1 Mio. EUR, das Ergebnis nach Steuern wuchs um 63,8 % auf 26,5 Mio. EUR
- Die kanadische Beteiligung Alouette profitierte von attraktiven Marktpreisen, was das Ergebnis im Segment Metall deutlich steigerte
- Der operative Cashflow war mit -8,4 Mio. EUR deutlich niedriger, hauptsächlich durch höhere Kapitalbindung und Bestandsaufbau
- Für 2026 wird eine EBITDA-Bandbreite von 150 bis 180 Mio. EUR erwartet, mit positiven Aussichten in allen Segmenten trotz globaler Unsicherheiten
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AMAG Austria Metall ist am 30.04.2026.
Der Kurs von AMAG Austria Metall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im
Minus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,75EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
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