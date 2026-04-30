Auftragslage bei Kion fällt überraschend stark aus - Jahresprognose bestätigt
- Auftragseingang stieg über 10 Prozent auf 3 Mrd
- Freier Barmittelzufluss stieg auf 47 Millionen
- Konzerngewinn 90 Millionen nach Vorjahresverlust
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Kion hat im ersten Quartal eine überraschend hohe Nachfrage verzeichnet. Einige Kunden zogen die Bestellungen angesichts angekündigter Preiserhöhungen vor. So stieg der Auftragseingang im ersten Quartal im Jahresvergleich um über 10 Prozent auf fast 3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten durchschnittlich weniger erwartet. Auch die freien Barmittelzuflüsse überraschten positiv: Sie verbesserten sich auf 47 Millionen, während die Experten Mittelabflüsse erwartet hatten. Die übrigen Kennzahlen lagen im Rahmen der Erwartungen.
Der Umsatz bewegte sich mit knapp 2,8 Milliarden Euro fast auf Vorjahresniveau. Davon blieben vor Zinsen und Steuern sowie bereinigt um Sondereffekte (ber Ebit) 205 Millionen Euro und damit 5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unterm Strich entfiel auf die Kion-Aktionäre 90 Millionen Euro Gewinn, nach einem Verlust von rund 48 Millionen Euro im Vorjahr. Die Jahresziele bestätigten die Frankfurter. Es seien Maßnahmen ergriffen worden, um Kostensteigerungen zu begrenzen, die sich infolge des Iran-Kriegs ergeben, hieß es.
Weiterhin gab das MDax -Unternehmen eine strategische Investition von 35 Prozent in Zikoo Robots bekannt, einen chinesischen Anbieter von Robotik für Palettenlagerung./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 29.861 auf Ariva Indikation (29. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -5,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 6,03 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +17,12 %/+66,32 % bedeutet.
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Der Kursanstieg in den letzten 12 Monaten war mir dann doch etwas zu üppig für diesen zyklischen Wert.