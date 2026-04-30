JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei solide gewesen, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend. Beruhigt hätten die Kommentare des Managements zur Einführung des neuen Tarif- und Preismodells für B2C-Produkte. Strategisch stehe der Kapitalmarkttag Mitte Mai nun im Fokus./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST
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Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 71,45EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 83
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