JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei solide gewesen, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend. Beruhigt hätten die Kommentare des Managements zur Einführung des neuen Tarif- und Preismodells für B2C-Produkte. Strategisch stehe der Kapitalmarkttag Mitte Mai nun im Fokus./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 71,45EUR auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,00 € , was eine Steigerung von +14,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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