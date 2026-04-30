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    Spezialchemiekonzern Alzchem verdient zum Jahresauftakt mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Nachfrage im Spezialchemiegeschäft treibt Umsatz
    • Umsatz steigt um 3 Prozent auf 148,7 Millionen Euro
    • Ebitda +18 Prozent auf 32,3 Mio, Marge 21,7 Prozent
    Spezialchemiekonzern Alzchem verdient zum Jahresauftakt mehr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TROSTBERG (dpa-AFX) - Alzchem hat im ersten Quartal von einer hohen Nachfrage in seinem Spezialchemiegeschäft profitiert und dadurch mehr umgesetzt und verdient. Getragen wurde der Bereich von einem guten Lauf unter anderem bei Kreatin-Produkten als Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und guten Geschäften mit der Rüstungsindustrie. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 3 Prozent auf 148,7 Millionen Euro, wie der SDax -Konzern am Donnerstag in Trostberg mitteilte. Damit konnte das Unternehmen die Schwäche im Geschäft mit der Stahlindustrie mehr als ausgleichen.

    Noch positiver entwickelte sich die operative Ertragskraft: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg überproportional um 18 Prozent auf 32,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 18,9 auf 21,7 Prozent. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 23 Prozent auf fast 18 Millionen Euro.

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    "Wir haben damit ein solides Fundament für das Gesamtjahr gelegt und blicken zuversichtlich auf die weitere Beschleunigung unseres Wachstums ab der zweiten Jahreshälfte", sagte Konzernchef Andreas Niedermaier und bestätigte seine Jahresprognose./tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 17.602 auf Ariva Indikation (29. April 2026, 21:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd..

    Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 187,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 197,00EUR was eine Bandbreite von -2,64 %/+10,86 % bedeutet.




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