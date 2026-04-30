Befesa: Solides Q1 mit 58 Mio. € EBITDA (+4%), Nettogewinn +11%, EUR/USD
Starkes erstes Quartal 2026: Trotz rückläufigem Umsatz steigern wir Profitabilität, Cashflow und Finanzkraft – und schaffen die Basis für weiteres Wachstum in Bernburg und den USA.
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- Bereinigtes EBITDA Q1 2026: 58 Mio. € (+4% ggü. Vorjahr), getrieben durch niedrigere operative Kosten, höhere Zinkpreise und starke Entwicklung in den USA.
- Umsatz Q1 2026: 285 Mio. € (−8% ggü. Q1 2025), belastet durch schwächeres Aluminiumgeschäft und ungünstige Wechselkurse.
- Nettogewinn Q1 2026: ~21 Mio. € (+11%); Ergebnis je Aktie 0,52 € (+11%).
- Operativer Cashflow Q1 2026: 38 Mio. € (+12%); Kassenbestand 145 Mio. €; Nettoverschuldung gesunken, Verschuldungsgrad verbessert auf x2,25 (Ziel: unter x2,0).
- Ausblick 2026: Erwartetes EBITDA zwischen 250 und 270 Mio. € (+3% bis +11%); geplante Gesamtinvestitionen ca. 70 Mio. € (bis zu 45 Mio. € Instandhaltung, 25 Mio. € Wachstum für Bernburg).
- Operative Entwicklungen: Gesamtvolumen Q1 2026 bei 280 kt (+1%); Kapazitätsauslastung Europa 89%, USA starkes Volumenwachstum +8%; Ausbauprojekt Bernburg weiterhin im Zeitplan, Abschluss für 2. Hj. 2026 erwartet.
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