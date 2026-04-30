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    Befesa Q1 EBITDA +4% to €58M, USD/EUR Outlook: €250-€270M

    Befesa opened 2026 with resilient results: earnings and cash flow rose despite softer aluminium markets, currency headwinds and lower revenues, keeping its growth plan on track.

    Befesa Q1 EBITDA +4% to €58M, USD/EUR Outlook: €250-€270M
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    • Befesa achieved a solid Q1 2026 with adjusted EBITDA increasing by 4% YoY to €58 million
    • Revenue decreased by 8% YoY to €285 million due to weaker aluminium performance and exchange rate effects
    • Net profit grew by 11% YoY to €21 million, and operating cash flow increased by 12% to €38 million
    • The company expects full-year EBITDA between €250 million and €270 million, representing a 3% to 11% YoY growth
    • Net leverage improved to x2.25 as of March 2026, moving towards the deleveraging target of x2.0
    • The Bernburg expansion remains on track for completion in H2 2026




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