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    AIXTRON: Wendepunkt durch steigende Optoelektronik-Nachfrage

    AIXTRON startet dynamisch ins Jahr 2026: kräftiger Auftragsschub, solide Margen, starker Cashflow und neue Wachstumspläne – trotz rückläufiger Umsätze im Quartal.

    AIXTRON: Wendepunkt durch steigende Optoelektronik-Nachfrage
    Foto: AIXTRON
    • Der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 beträgt EUR 171,4 Mio., was eine Steigerung um 30% im Vergleich zum Vorjahr darstellt und die starke Nachfrage nach Optoelektronik-Systemen unterstreicht.
    • Das Unternehmen hebt seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf einen Umsatz von EUR 560 Mio. (± EUR 30 Mio.) an, mit einer erwarteten Bruttomarge von rund 42% und einer EBIT-Marge von 17-20%.
    • Der Umsatz im ersten Quartal 2026 liegt bei EUR 59,4 Mio., was innerhalb der prognostizierten Spanne liegt, jedoch deutlich niedriger ist als im Vorjahr (EUR 112,5 Mio.).
    • AIXTRON hat im ersten Quartal 2026 einen positiven Free Cashflow von EUR 48,5 Mio. erzielt, was vor allem auf die Reduktion des Working Capitals zurückzuführen ist.
    • Das Unternehmen plant den Aufbau eines neuen Produktionsstandorts in Malaysia und hat erfolgreich eine Wandelanleihe im Wert von EUR 450 Mio. platziert, um die strategische Flexibilität zu erhöhen.
    • Die Nachfrage nach Optoelektronik macht fast 70% des Auftragseingangs aus, während die Nachfrage im Bereich Leistungselektronik schwach bleibt, insbesondere bei SiC-Anlagen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei AIXTRON ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,25EUR das entspricht einem Minus von -0,56 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.914,51PKT (-0,57 %).


    AIXTRON

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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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