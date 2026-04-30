TAKKT AG: Erfolgreicher Jahresstart – Erwartungen erfüllt
TAKKT startet 2026 mit Gegenwind: Umsatzrückgang, Margendruck und Währungseffekte prägen das erste Quartal – zugleich setzt die Gruppe konsequent auf ihre Forward-Strategie.
Foto: TAKKT AG
- Der Umsatz im ersten Quartal 2026 lag bei 225,7 Mio. Euro, was einem Rückgang von 10,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die organische Umsatzentwicklung betrug -6,7 %, stabilisiert durch die Einstellung des Projektgeschäfts in der Foodservices Division.
- Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 2,4 %, beeinflusst durch rückläufige Umsätze und Margen in der Foodservices Division.
- Wechselkurseffekte, insbesondere der schwächere US-Dollar, haben den Umsatz um über ein Drittel beeinflusst.
- Trotz Herausforderungen plant TAKKT, die Profitabilität und den Free Cashflow im Jahresverlauf schrittweise zu verbessern, mit einer Prognose für 2026 zwischen -7 % und +3 % organischem Umsatzwachstum.
- Das erste Quartal lag im Rahmen der Erwartungen, und die Gruppe setzt auf die Umsetzung ihrer TAKKT-Forward Strategie zur Kostenreduktion und Vertriebssteigerung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 1/2026, bei TAKKT ist am 30.04.2026.
Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7475EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,7450EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
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