Evotec erhält Fördermittel für die Entwicklung neuer Tuberkulose-Therapien

Evotec erhält Fördermittel in Höhe von insgesamt 9,9 Millionen US-Dollar von der Gates Foundation zur Weiterentwicklung von Tuberkulose-Therapien

Die Fördermittel unterstützen die Identifizierung neuartiger Wirkstoffkandidaten und die Bewertung fortgeschrittener Medikamentenpläne für klinische Tests

Ziel ist es, kürzere, sicherere und einfachere Behandlungsmöglichkeiten für Tuberkulose zu entwickeln, insbesondere gegen arzneimittelresistente Formen

Evotec nutzt dabei KI-gestützte Wirkstoffforschung und translationalen Plattformen, um die Entwicklung zu beschleunigen und Risiken zu minimieren

Die Förderungen umfassen die Weiterentwicklung eines Portfolios neuartiger Small Molecules sowie die nicht-klinische Charakterisierung von Wirkstoffkombinationen, inklusive Long Acting Injectables

Evotec ist ein führendes Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Wirkstoffforschung, das mit globalen Partnern an der Verbesserung der Tuberkulosebehandlung arbeitet

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Evotec ist am 06.05.2026.

Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.

17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,0275EUR das entspricht einem Minus von -0,05 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.593,10PKT (+0,15 %).





