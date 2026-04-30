Evotec erhält Fördermittel für die Entwicklung neuer Tuberkulose-Therapien
Mit frischem Rückenwind im Kampf gegen Tuberkulose erhält Evotec Millionenförderung, um mithilfe moderner KI-Forschung neue, wirksamere Therapien zu entwickeln.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec erhält Fördermittel in Höhe von insgesamt 9,9 Millionen US-Dollar von der Gates Foundation zur Weiterentwicklung von Tuberkulose-Therapien
- Die Fördermittel unterstützen die Identifizierung neuartiger Wirkstoffkandidaten und die Bewertung fortgeschrittener Medikamentenpläne für klinische Tests
- Ziel ist es, kürzere, sicherere und einfachere Behandlungsmöglichkeiten für Tuberkulose zu entwickeln, insbesondere gegen arzneimittelresistente Formen
- Evotec nutzt dabei KI-gestützte Wirkstoffforschung und translationalen Plattformen, um die Entwicklung zu beschleunigen und Risiken zu minimieren
- Die Förderungen umfassen die Weiterentwicklung eines Portfolios neuartiger Small Molecules sowie die nicht-klinische Charakterisierung von Wirkstoffkombinationen, inklusive Long Acting Injectables
- Evotec ist ein führendes Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Wirkstoffforschung, das mit globalen Partnern an der Verbesserung der Tuberkulosebehandlung arbeitet
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Evotec ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,0275EUR das entspricht einem Minus von -0,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.593,10PKT (+0,15 %).
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